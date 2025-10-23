Les ventes de nouveaux médicaments décevantes font chuter l'action de Roche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'action a baissé d'environ 2,8 % après la déception des ventes

*

Les investisseurs s'inquiètent d'une "croissance de faible qualité"

*

Roche revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices

*

Le directeur général déclare être dans une "bonne position" pour atténuer les droits de douane américains

*

Les laboratoires pharmaceutiques ne font que "gratter la surface" du marché de l'obésité

(Ajout d'un graphique, d'un commentaire d'investisseur dans les paragraphes 3-4, d'un commentaire du directeur général dans les paragraphes 10, 16 et 20) par Bhanvi Satija et Ludwig Burger

L'action du fabricant suisse de médicaments Roche ROG.S a chuté jeudi après que les ventes de ses nouveaux traitements pour les maladies oculaires et l'hémophilie ont déçu le marché, même si ses revenus des neuf premiers mois ont largement répondu aux attentes.

Bien que Roche ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année et qu'il ait intensifié ses efforts pour pénétrer le marché de l'obésité, qui connaît une croissance rapide, les investisseurs craignent qu'il ne s'appuie trop fortement sur ses anciens médicaments à succès.

"Il s'agit d'une croissance de moindre qualité que l'on ne souhaiterait normalement pas voir", a déclaré Christoph Wirtz, gestionnaire de portefeuille chez Rothschild & Co Wealth Management. L'ancien médicament contre le cancer Rituxan et l'anti-inflammatoire Actemra ont compensé le manque à gagner de l'injection contre l'hémophilie Hemlibra et du médicament contre les maladies oculaires Vabysmo, dont les ventes à l'étranger ont été comprimées par un dollar plus faible.

"Les médicaments qui ont perdu leur exclusivité continuent de bien se comporter", a déclaré Wirtz.

LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ NE FAIT QUE "GRATTER LA SURFACE"

Roche a relevé ses prévisions de croissance du bénéfice ajusté à un chiffre élevé, voire à deux chiffres, grâce aux contrôles des coûts et aux efforts visant à atténuer l'impact à court terme des droits de douane américains, et a maintenu ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à un chiffre moyen.

L'action de Roche était en baisse de 2,8 % à 1158 GMT.

Le fabricant de médicaments mise sur le succès de ses nouveaux traitements ainsi que sur des investissements importants dans des médicaments expérimentaux contre l'obésité, en faisant passer un candidat à un essai de stade avancé le mois dernier.

Le directeur général Thomas Schinecker a déclaré lors d'une conférence de presse que le marché de la perte de poids, dominé par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N , avait une énorme marge de croissance .

"Je ne pense pas que nous surestimions le marché, nous ne faisons que gratter la surface", a déclaré Schinecker.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2 % à taux de change constants pour atteindre 45,9 milliards de francs suisses (57,9 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de l'année, juste en dessous des prévisions des analystes qui tablaient sur 46,2-46,4 milliards de francs.

Les ventes de la division pharmaceutique pour le troisième trimestre se sont élevées à 11,57 milliards de francs suisses (14,59 milliards de dollars), contre 11,84 milliards de francs attendus par les analystes.

Au troisième trimestre, les ventes du très prisé Vabysmo de Roche, destiné à lutter contre une forme courante de cécité chez les personnes âgées, se sont élevées à 996 millions de francs suisses (1,26 milliard), manquant les attentes des analystes pour le deuxième trimestre consécutif.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ROCHE: NOUS SOMMES "PLUTÔT BIEN PLACÉS" EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE DOUANE

Alors que les entreprises pharmaceutiques s'efforcent de faire face aux droits de douane du président américain Donald Trump, Schinecker a déclaré que Roche était bien placé, ayant investi dans la fabrication américaine et le transfert technologique en cours de certains produits.

Il a ajouté que l'entreprise avait augmenté ses stocks aux États-Unis pour se prémunir contre tout impact à court terme.

Genentech, l'unité biotechnologique américaine de Roche, prévoit d'offrir directement aux consommateurs la pilule antivirale Xofluza à un prix réduit de 50 dollars par l'intermédiaire de ses partenaires Alto Pharmacy et Mark Cuban Cost Plus Drug Company.

D'autres fabricants de médicaments ont pris des mesures similaires sous la pression de l'administration Trump pour faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance.

Afin de réduire les coûts des médicaments pour les patients américains qui paient beaucoup plus que dans d'autres pays riches, Trump a également conclu des accords avec Pfizer

PFE.N , et AstraZeneca AZN.L pour réduire les prix sur Medicaid en échange d'un allègement tarifaire.

"Je ne ferai aucun commentaire à ce stade sur un éventuel accord avec les États-Unis", a déclaré Schinecker. "Ce que je peux dire, c'est que nous avons toujours de bons échanges avec le gouvernement."

(1 dollar = 0,7931 francs suisses)