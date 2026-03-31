Les ventes de Nike au troisième trimestre dépassent les estimations

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Nike NKE.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, aidé par les efforts de redressement en cours, un contrôle plus strict des remises et le lancement de nouveaux produits qui ont permis de stabiliser la demande.

Le chiffre d'affaires du distributeur de vêtements de sport s'est élevé à 11,28 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 28 février, un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Les analystes estimaient en moyenne une baisse de 0,3 % à 11,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.