Les ventes de médicaments anticancéreux et anti-VIH de GSK améliorent les perspectives pour 2025, ce qui stimule les actions

Les actions augmentent de près de 4 % et atteignent leur plus haut niveau depuis mai 2024

Excellent trimestre pour la directrice générale sortante Emma Walmsley

La croissance des ventes de vaccins est tirée par les marchés non américains

(Ajout d'actions en tête, d'un graphique et de détails sur les ventes de vaccins aux États-Unis) par Bhanvi Satija et Yadarisa Shabong

GSK GSK.L a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 mercredi, ses médicaments spécialisés contre le VIH et le cancer affichant une croissance à deux chiffres, ce qui a porté les actions du fabricant de médicaments britannique à leur plus haut niveau depuis la mi-2024.

Bien que GSK ait enregistré une forte baisse des ventes de son vaccin contre le zona Shingrix aux États-Unis, ses actions ont ajouté près de 4 % aux gains d'environ 25 % qu'elles ont réalisés depuis le début de l'année.

L'amélioration des perspectives de GSK intervient alors que la directrice générale Emma Walmsley se prépare à passer le relais à Luke Miels au début de l'année prochaine, le fabricant de médicaments devant faire face aux droits de douane américains et à la recherche de nouveaux médicaments pour compenser la baisse des recettes due à l'expiration du brevet de certains des médicaments les plus vendus.

PRESSION SUR LES VENTES DE VACCINS AUX ÉTATS-UNIS

GSK a déclaré que les ventes globales de vaccins ont atteint 2,68 milliards de livres au cours du trimestre se terminant le 30 septembre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,55 milliards de livres.

La croissance a été principalement tirée par les ventes en dehors des États-Unis, où GSK a signalé une baisse de 15 % des ventes de son vaccin contre le zona, Shingrix.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, s'en est pris aux vaccins, réduisant le financement de la recherche et évinçant le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies.

La semaine dernière, son rival français Sanofi a fait état d'une baisse des ventes de ses vaccins antigrippaux aux États-Unis et a signalé un "buzz négatif" autour des vaccins en général. GSK a déclaré que les ventes de ses vaccins antigrippaux ont également diminué aux États-Unis en raison de la concurrence.

La biotech australienne CSL CSL.AX a reporté mardi son projet de scission de sa division vaccins en invoquant une "volatilité accrue" et une baisse plus importante que prévu des taux de vaccination aux États-Unis.

GSK a maintenu ses prévisions pour 2025, à savoir une diminution de l'ordre d'un faible pourcentage à un chiffre pour des revenus globalement stables dans le secteur des vaccins.

LES DÉFIS À VENIR POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL MIELS

Les investisseurs comptent sur Luke Miels pour amener GSK à atteindre son objectif de recettes annuelles de plus de 40 milliards de livres (54 milliards de dollars) d'ici 2031. Les analystes estiment actuellement que les ventes s'élèvent à environ 34 milliards de livres.

GSK prévoit une augmentation du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 à 7 % et une augmentation du bénéfice par action de 10 à 12 %. GSK a déclaré que ces prévisions tenaient compte des droits de douane appliqués jusqu'à présent et de l'impact potentiel des droits de douane de 15 % appliqués à l'Europe.

GSK s'attendait auparavant à une croissance de 3 à 5 % de son chiffre d'affaires et de 6 à 8 % de son bénéfice.

Le bénéfice de base par action de GSK était de 55 pence sur des ventes de 8,55 milliards de livres pour le trimestre, contre 47,1 pence sur des ventes de 8,24 milliards de livres attendues par les analystes dans un sondage compilé par la société.

Le chiffre d'affaires de l'activité américaine a augmenté de 7 % à taux de change constant pour atteindre 4,55 milliards de livres.

(1 dollar = 0,7451 livre)