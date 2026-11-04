Les ventes de McDonald's aux États-Unis reculent pour la première fois en six trimestres malgré une stratégie axée sur le rapport qualité-prix

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McDonald's MCD.N a annoncé une baisse plus importante que prévu de ses ventes aux États-Unis, les consommateurs, confrontés à des difficultés financières, ayant réduit leurs sorties au restaurant, prolongeant ainsi un ralentissement qui a mis à rude épreuve les efforts de la chaîne de hamburgers pour reconquérir la clientèle à faibles revenus grâce à des formules à prix avantageux.

Toutefois, son cours a progressé de 2,4% en pré-ouverture, la société ayant dépassé les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une baisse d’environ 4 % de ses coûts et charges d’exploitation.

Au cours des deux dernières années, McDonald's a lancé une série d'offres, telles qu'un menu à moins de 3 dollars et un petit-déjeuner à 4 dollars, alors que la hausse du coût de la vie oblige les consommateurs à se tourner vers des alternatives moins chères proposées par la concurrence, les supérettes et les repas faits maison.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant sur le principal marché de McDonald’s a reculé de 0,2% au cours du trimestre clos le 30 septembre, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,1%, selon les données compilées par LSEG. Il s’agit de la première baisse de ce type pour l’entreprise après cinq trimestres de croissance.

La fréquentation est restée sous pression au troisième trimestre, et le nombre de visites dans les restaurants McDonald's a baissé de 4,6% sur cette période de trois mois par rapport à l'année précédente, selon le cabinet d'analyse Placer.ai.

La fréquentation est également restée inférieure aux niveaux de l’année précédente en octobre, malgré le retour de la promotion "Monopoly" de McDonald’s et des "Boo Buckets" sur le thème d’Halloween.

Le directeur général Chris Kempczinski a déclaré mercredi dans un communiqué que la société était "encouragée par l’amélioration observée au fil du trimestre suite à notre intervention sur le rapport qualité-prix". Le directeur financier Ian Border avait indiqué aux investisseurs lors d’un événement le 23 septembre que les ventes aux États-Unis seraient probablement en baisse pour le trimestre, mais que le mois de septembre devrait afficher une hausse.

La société mère de Burger King, Restaurant Brands International QSR.TO , a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires la semaine dernière, grâce à des remises et des promotions. Yum Brands YUM.N a annoncé mardi que le chiffre d’affaires de la chaîne Tex-Mex Taco Bell avait renoué avec la croissance après avoir été affecté par un problème de sécurité alimentaire.

Le chiffre d'affaires comparable mondial de McDonald's a progressé de 1,5%, conformément aux prévisions.

Le bénéfice ajusté a progressé à 3,57 dollars par action, contre 3,22 dollars un an plus tôt, dépassant les prévisions de 3,38 dollars.

McDonald's a annoncé en juin sa nouvelle stratégie de redressement baptisée "NEXT". Celle-ci prévoit la simplification des opérations, la modernisation de l'aménagement des restaurants et des investissements dans la formation des employés. Elle vise à améliorer l'efficacité au niveau des restaurants de 250 points de base, générant ainsi environ 100 000 dollars de flux de trésorerie annuel supplémentaire pour un restaurant américain moyen.