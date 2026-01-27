Les ventes de LVMH au quatrième trimestre dépassent les attentes grâce à l'amélioration en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, un contexte, un graphique)

*

LVMH voit un retour à la croissance en Chine, ce qui relance les espoirs du secteur

*

Les marges sont affectées par les effets de change, les tarifs douaniers et les prix élevés de l'or

*

Les dépenses des touristes américains en Europe diminuent en raison de la faiblesse du dollar

*

Le bénéfice d'exploitation annuel a chuté de 9%

par Helen Reid et Tassilo Hummel

LVMH LVMH.PA , propriétaire de Louis Vuitton et de Tiffany, a vendu plus de produits que les analystes ne le prévoyaient au quatrième trimestre, renforçant les espoirs d'un rebond du secteur du luxe, même si les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et les prix élevés de l'or ont affecté ses marges.

Les ventes trimestrielles totales du plus grand groupe de luxe au monde se sont élevées à 22,7 milliards d'euros (27,1 milliards de dollars), soit une hausse de 1 % à périmètre constant, alors que le consensus compilé par Visible Alpha tablait sur une baisse de 0,3 %.

La division clé de la mode et du cuir, qui représente la majeure partie des bénéfices, a vu son chiffre d'affaires baisser de 3 % après ajustement des variations de change, conformément aux attentes.

Le groupe français a fait état de signes de retour à la croissance en Asie, les ventes domestiques chinoises ayant progressé au cours du trimestre, confirmant une reprise qu'il avait signalée depuis plusieurs mois.

PRESSION SUR LES MARGES

Cette mise à jour devrait permettre aux investisseurs d'espérer que le secteur se remette cette année d'un long ralentissement, même si le bénéfice d'exploitation de LVMH pour 2025 a chuté de 9 %.

Les marges du groupe ont été tirées vers le bas par une série de facteurs, notamment les fluctuations monétaires - qui représentent un peu plus de la moitié de la baisse - ainsi que les droits de douane américains frappant les exportations d'alcool et le prix record de l'or, qui a fait grimper les coûts d'importation de la joaillerie.

Dans un contexte de crise immobilière et de forte concurrence locale en Chine, LVMH a cherché à utiliser son poids financier pour gagner du terrain, en ouvrant notamment un magasin Vuitton géant en forme de bateau à Shanghai et un nouveau magasin phare Dior à Pékin.

"Le consommateur chinois est confronté à de nombreux vents contraires, et c'est l'une des données les plus importantes que nous examinerons ce trimestre", a déclaré Nick Anderson, analyste chez Berenberg.

Les acheteurs chinois, y compris les touristes à l'étranger, représentent près d'un tiers des ventes de mode et de cuir de LVMH, selon les estimations d'UBS, et les investisseurs sont attentifs à tout signe d'amélioration.

Lors de sa dernière mise à jour commerciale, les commentaires de LVMH sur une légère amélioration de la demande chinoise ont provoqué un rallye sur le marché des valeurs de luxe qui a ajouté près de 80 milliards de dollars aux valorisations combinées des sociétés.

LVMH a déclaré que la faiblesse du dollar a conduit les touristes américains à dépenser moins en Europe, avec des ventes régionales en baisse de 2 % au dernier trimestre, alors que les ventes aux États-Unis ont augmenté de 1 % au cours de la même période. Les ventes en Asie, y compris en Chine, ont augmenté de 1 %.

(1 $ = 0,8365 euro)