Les ventes de LVMH au quatrième trimestre dépassent les attentes grâce à l'amélioration de la situation en Chine
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Reid et Tassilo Hummel

LVMH LVMH.PA , propriétaire de Louis Vuitton et de Tiffany, a vendu plus de produits que les analystes ne le prévoyaient au quatrième trimestre, renforçant les espoirs d'un rebond du secteur du luxe, même si les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et les prix élevés de l'or ont affecté ses marges.

Les ventes trimestrielles totales du plus grand groupe de luxe au monde se sont élevées à 22,7 milliards d'euros (27,1 milliards de dollars), soit une hausse de 1 % à périmètre constant, alors que le consensus compilé par Visible Alpha tablait sur une baisse de 0,3 %.

La division clé de la mode et du cuir, qui représente la majeure partie des bénéfices, a vu son chiffre d'affaires baisser de 3 % après ajustement des variations de change, conformément aux attentes.

Le groupe français a fait état de signes de retour à la croissance en Asie, les ventes domestiques chinoises ayant augmenté au cours du trimestre, confirmant une reprise qu'il avait signalée depuis plusieurs mois.

