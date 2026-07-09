Les ventes de logements existants aux États-Unis reculent alors que les prix de l'immobilier atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Version révisée incluant les données sur les ventes immobilières tout au long du texte)

* Les ventes de logements ont reculé de 2,4 % pour s'établir à un taux annuel de 4,09 millions d'unités en juin

* Le prix médian des logements existants a augmenté de 1,8 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 440 600 dollars

* Le parc de logements anciens a légèrement reculé de 0,6 %, à 1,56 million d'unités

* Le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage a baissé de 2 000 pour s'établir à 215 000

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par Lucia Mutikani

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont reculé de manière inattendue en juin, la pénurie de biens ayant propulsé les prix de l’immobilier à un niveau record et le conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les taux hypothécaires à un niveau élevé, ce qui a incité les acheteurs potentiels à rester sur la touche.

Le rapport publié jeudi par l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) a mis en évidence l’obstacle croissant que représente l’accessibilité financière pour de nombreux jeunes qui poursuivent le « rêve américain » de devenir propriétaires. Les économistes s’attendaient néanmoins à ce que le marché immobilier apporte une légère contribution à la croissance économique au deuxième trimestre, pour la première fois depuis plus d’un an. Le Congrès américain a récemment adopté un projet de loi bipartite sur l’accessibilité au logement , qui comprend des mesures visant à restreindre l’acquisition de maisons individuelles par des sociétés d’investissement et à supprimer ou accélérer les études d’impact environnemental pour les projets de construction. Le président Donald Trump a refusé de signer ce projet de loi tant qu’un autre projet de loi ne sera pas adopté par un vote distinct.

"Les difficultés d’accès à la propriété sont particulièrement aiguës pour les ménages à faibles revenus et les primo-accédants", a déclaré Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "L’achat d’un logement est bien plus abordable pour les ménages à revenus élevés, qui sont généralement propriétaires, que pour les ménages plus jeunes, qui sont locataires."

Les ventes de logements ont reculé de 2,4 % le mois dernier, pour s’établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,09 millions d’unités. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les reventes de logements grimperaient à un taux de 4,20 millions d’unités. Les ventes de logements oscillent autour d’un rythme de 4 millions d’unités depuis des années désormais, Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, soulignant qu’une tendance similaire s’était produite lors de la Grande Récession de 2008.

On observe une pénurie nationale de logements, en particulier dans le segment des logements d’entrée de gamme, l’Association nationale des constructeurs de logements (National Association of Home Builders) estimant ce déficit à environ 1,2 million d’unités. Le parc de logements anciens disponibles sur le marché a reculé de 0,6 % en juin, pour s’établir à 1,56 million d’unités, restant ainsi en deçà des 1,8 à 1,9 million d’unités enregistrés avant la pandémie. L’offre a toutefois augmenté de 1,3 % par rapport à l’année dernière.

Le prix médian des logements existants a augmenté de 1,8 % par rapport à l’année dernière, atteignant un niveau record de 440 600 dollars. La majeure partie des logements vendus en juin se situait dans la fourchette de prix comprise entre 250 000 et 500 000 dollars. Les ventes de logements existants sont comptabilisées à la signature du contrat. Les ventes du mois dernier reflétaient probablement les contrats signés en avril et mai.

Bien que les taux hypothécaires aient reculé après avoir bondi en réaction à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, le taux moyen du prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, très prisé, reste supérieur d’environ 50 points de base à son niveau d’avant le conflit, selon les données de la société de financement hypothécaire Freddie Mac.

Les ventes de logements ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel en juin. Les maisons individuelles dont le prix est supérieur ou égal à 500 000 dollars ont enregistré une croissance des ventes à deux chiffres en glissement annuel, tandis que celles dont le prix est inférieur à 100 000 dollars ont reculé de 1,7 %.

La hausse des taux hypothécaires dissuade les vendeurs potentiels de mettre leur bien sur le marché, ce qui accentue la pénurie d’offre. De nombreux propriétaires ont des prêts hypothécaires à taux fixe inférieurs à 5 %. Au rythme des ventes de juin, il faudrait 4,6 mois pour écouler le stock actuel de logements existants, un chiffre inchangé par rapport à l’année dernière.

L'investissement résidentiel, qui englobe la construction et les ventes de logements, s'est contracté pendant cinq trimestres consécutifs. Le modèle de la Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB de 1,3 % en rythme annualisé au deuxième trimestre. L'économie avait progressé de 2,1 % au cours du trimestre janvier-mars. Les forces armées iraniennes ont lancé jeudi des attaques contre des infrastructures militaires américaines dans les États voisins du Golfe, à la suite des frappes américaines sur les provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran, mettant ainsi à rude épreuve un accord de cessez-le-feu conclu il y a trois semaines.

Ce conflit a attisé l’inflation et accru la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année. Le compte-rendu de la réunion de la banque centrale américaine des 16 et 17 juin , publié mercredi, a révélé que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier. Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , bien que de nouvelles projections aient mis en évidence un sentiment croissant quant à une probable hausse des taux cette année.

Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar restait stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé après avoir bondi plus tôt dans la semaine.

UN MARCHÉ DU TRAVAIL CARACTÉRISÉ PAR "DES EMBUCHES À L’EMBAUCHE ET AU LICENCIEMENT" Un autre rapport du ministère du Travail suggérait que le marché du travail restait dans une dynamique de "recrutements lents, licenciements lents", malgré un net ralentissement de la croissance de l’emploi en juin.

Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage au niveau des États a reculé de 2 000 pour s’établir à 215 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 4 juillet, ce qui correspond globalement aux prévisions des économistes.

Les demandes non corrigées ont augmenté de 9 967 pour atteindre 224 583 la semaine dernière, avec une hausse de 8 467 demandes en Californie. Les demandes ont bondi de 4 401 dans le Michigan et augmenté de 5 872 dans le Missouri, probablement parce que certains constructeurs automobiles ont mis leurs chaînes de montage à l’arrêt pour des travaux d’entretien et de réoutillage. General Motors et Ford Motor Company ont toutefois annulé les arrêts d’été dans bon nombre de leurs usines.

Dans l’ensemble, le nombre de demandes ajustées a baissé après avoir augmenté fin mai et début juin, les économistes attribuant pour la plupart cette hausse aux difficultés d’ajustement des données en fin d’année scolaire.

Certains États autorisent le personnel non enseignant à demander des allocations chômage pendant les longues vacances scolaires, ce qui peut fausser le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données.

"Le nombre de demandes reste faible et stable, la hausse observée ces deux derniers mois reflétant probablement une saisonnalité résiduelle plutôt qu’un relâchement du marché du travail", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "À l’avenir, les licenciements devraient rester peu nombreux."

Mais des risques à la baisse pèsent toujours sur le marché du travail. Le compte-rendu de la réunion de la Fed a révélé que les décideurs "s’attendaient globalement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme, le taux de chômage se maintenant à des niveaux proches de ceux actuels".

Le compte-rendu précise également que "plusieurs participants ont toutefois évoqué la possibilité que les incertitudes liées aux développements géopolitiques ou aux perspectives économiques générales puissent conduire les entreprises à réduire leurs embauches ou à procéder à des licenciements".

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, un indicateur de l’embauche, a augmenté de 8 000 pour atteindre 1,814 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine qui s’est terminée le 27 juin, selon le rapport sur les demandes d’allocations. La hausse du nombre de demandes dites "continues" reflète en partie des problèmes d’ajustement saisonnier liés aux vacances scolaires. Néanmoins, la faiblesse des embauches maintient également de nombreuses personnes sous le régime des allocations. Une enquête menée la semaine dernière par le Conference Board a montré que le pourcentage de consommateurs estimant qu’il était "difficile de trouver un emploi" avait augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2021.