Les ventes de logements anciens quasi stables aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 16:07
"Les ventes de logements existants ont augmenté pour le 3e mois consécutif en raison de la baisse des taux hypothécaires cet automne", explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Cependant, la croissance des stocks commence à ralentir".
"Avec des ventes immobilières en difficulté à des niveaux historiquement bas et une richesse immobilière à un niveau historiquement élevé, les propriétaires ne sont pas pressés de mettre leurs biens en vente pendant les mois d'hiver", poursuit-il.
Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente s'est tassé de 5,9% à 1,43 million, représentant 4,2 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons existantes a augmenté de 1,2% sur un an pour atteindre 409 200 dollars.
A lire aussi
-
(AOF) - Kering (-2,50%, à 302,55 euros) Kering a enregistré une deuxième séance de suite dans le rouge mais progresse de plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Le groupe de luxe a annoncé ce matin la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif vendredi, au terme d'une séance sans catalyseur, consacrée à jauger le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en novembre et une série de décisions de banques centrales cette semaine. Francfort a pris ... Lire la suite
-
Etats-Unis : la Fed estime que le "shutdown" a artificiellement fait reculer les chiffres de l'inflation
Selon John Williams, le "shutdown" a également faussé les chiffres du chômage, mais cette fois en les aggravant artificiellement. Des "données faussée". Un responsable de la Réserve fédérale (Fed), a estimé vendredi 19 décembre que la longue paralysie budgétaire ... Lire la suite
-
L'administration Trump s'apprête à dévoiler vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein, une publication attendue avec impatience aux Etats-Unis après des mois de tergiversations du président républicain. Le gouvernement, qui a jusqu'à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer