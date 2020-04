Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes de l'Oréal pourraient progresser de 10% en Chine au T2-Jean-Paul Agon Reuters • 16/04/2020 à 18:55









16 avril (Reuters) - L'Oréal OREP.PA : * LES VENTES DE L'ORÉAL EN CHINE SONT REPARTIES À LA HAUSSE EN MARS ET POURRAIENT Y PROGRESSER DE 5% À 10% EN AVRIL-PDG * LES VENTES DE L'OREAL POURRAIENT PROGRESSER DE 10% EN CHINE CONTINENTALE AU T2-PDG * L'ORÉAL VA REPOUSSER LA SORTIE DE CERTAINS COSMÉTIQUES QUI DEVAIENT ÊTRE DÉVOILÉS AU T2 * L'ORÉAL VA S'ATTAQUER AUX COÛTS ET POURRAIT AINSI REPOUSSER CERTAINES DÉPENSES COMME LA PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISIONS-PDG Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA (Reporting by Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.41%