Les ventes de Kohl's reculent, le distributeur invoquant des « pressions financières persistantes » pesant sur les consommateurs

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* Kohl's prévoit de relancer cette année un programme de rachat d'actions d'environ 100 millions de dollars

* La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2026 grâce aux 150 millions de dollars de remboursements de droits de douane reçus au deuxième trimestre

* Les ventes comparables trimestrielles reculent pour le 18e trimestre consécutif

(Ajout d'un graphique, mise à jour des cours de l'action et précisions supplémentaires tout au long de l'article) par Anuja Bharat Mistry, Shania S Thomas et Danielle Kaye

Mercredi, les résultats de Kohl's ( KSS.N ) ont déçu les estimations de Wall Street concernant le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la faiblesse des dépenses en vêtements pour femmes et en produits de soins de la peau ayant contrebalancé les gains générés par les efforts de la chaîne de grands magasins pour redynamiser son activité.

L'action de la société, qui avait déjà chuté d'environ 13 % depuis le début de l'année, a encore baissé lors d'une séance matinale marquée par la volatilité, avant de réduire ses pertes.

Malgré la croissance enregistrée dans des catégories telles que les articles pour la maison et les vêtements pour jeunes, le directeur général Michael Bender a déclaré: « Nous savons qu’il reste encore du travail à accomplir » pour attirer les consommateurs à court d’argent.

« Nous évoluons dans un environnement macroéconomique difficile, où nos clients subissent des pressions financières persistantes dues à l’inflation sur leurs dépenses quotidiennes, comme l’essence et l’alimentation », a déclaré M. Bender lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats. « Nous apportons de la valeur ajoutée partout où nous le pouvons. »

Le montant moyen des transactions a légèrement baissé au deuxième trimestre, les consommateurs à faibles et moyens revenus recherchant les bonnes affaires, a indiqué l’entreprise.

La confiance des consommateurs américains s’est détériorée en août et les ventes au détail ont reculé pour la première fois en neuf mois en juillet , soulignant une tendance d’achat de plus en plus « sélective » chez les ménages à revenus moyens et modestes, alors même que les consommateurs les plus aisés restent résilients.

La prudence des consommateurs face aux achats non essentiels a porté préjudice aux détaillants, de Kohl’s aux enseignes de magasins discount comme TJX TJX.N .

Kohl's a nommé M. Bender au poste de directeur général permanent en novembre dernier afin de redynamiser l’activité après des années de baisse des bénéfices et de perte de parts de marché face à Amazon et à des concurrents du secteur des magasins discount, notamment Ross Stores ROST.O .

Le distributeur a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 3,32 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 3,35 milliards, selon les données compilées par LSEG.

Ses ventes à périmètre constant ont reculé de 0,9 %, après une baisse de 4,2 % il y a un an.

« Le fait que les ventes à périmètre constant continuent de baisser – c’est le dix-huitième trimestre consécutif de recul – ne nous convainc pas que Kohl’s soit une entreprise en pleine reprise », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, ajoutant que Kohl’s continuait de perdre des parts de marché dans les principales catégories.

Kohl's a toutefois revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir bénéficié de 150 millions de dollars de remboursements de droits de douane reçus au cours du trimestre considéré, et a également annoncé qu'elle reprendrait cette année son programme de rachat d'actionsd'environ 100 millionsde dollars .

L'ACCENT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Kohl's a commencé à proposer ses produits d’automne dès le mois de juillet afin de tirer parti des achats liés à la rentrée scolaire, a expliqué M. Bender.

La société a déclaré qu’elle comptait s’en tenir à sa stratégie consistant à mettre en rayon ses stocks saisonniers plus tôt que d’habitude tout au long de la période des fêtes.

M. Bender a cité la gamme de produits de rentrée scolaire à moins de 25 dollars comme exemple de l’importance accordée par Kohl’s au rapport qualité-prix.

Toutefois, bien que Kohl's ait renforcé son argument de valeur avant la rentrée scolaire, la chaîne de grands magasins ne s'est pas encore imposée comme la destination de choix pour les parents, a déclaré M. Saunders de GlobalData.

L’amélioration observée dans des catégories telles que les chaussures et les articles pour la maison « ne se traduit toujours pas par des tendances positives pour l’activité dans son ensemble », a déclaré Brooke Roach, analyste chez Goldman Sachs, dans une note de recherche.

La marge brute trimestrielle de l'entreprise a progressé de 305 points de base par rapport à l'année dernière pour atteindre 43 %, grâce notamment aux remboursements de droits de douane.

Kohl's s'est également tourné vers les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix en investissant dans ses marques propres et en proposant davantage de marques éligibles aux bons de réduction, entre autres mesures.

Elle prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice ajusté compris entre 1,80 et 2,40 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures, qui s’établissaient entre 1,00 et 1,60 dollar par action.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre une stagnation et une baisse de 1,5 %, contre une fourchette précédente allant d’une stagnation à un recul de 2 %.