Les ventes de Kohl's freinées par la faiblesse des dépenses discrétionnaires ; le cours de l'action recule de 8 %

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* Kohl's prévoit de relancer cette année un programme de rachat d'actions d'environ 100 millions de dollars

* La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 grâce aux 150 millions de dollars de remboursements de droits de douane reçus au deuxième trimestre

* Les ventes comparables trimestrielles reculent pour le 18e trimestre consécutif

(Ajout de détails aux paragraphes 1 à 4, mise à jour des cours de l'action) par Anuja Bharat Mistry, Shania S Thomas et Danielle Kaye

Mercredi, les résultats de Kohl's ( KSS.N ) ont déçu les estimations de Wall Street concernant le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la faiblesse des dépenses en vêtements pour femmes et en produits de soins de la peau ayant contrebalancé les gains générés par les effortsde la chaîne de grands magasins pour redynamiser son activité.

L'action de la société, qui a déjà chuté de plus de 20 % depuis le début de l'année, a encore perdu environ 8 % en début de séance.

Malgré une croissance dans des catégories telles que les articles pour la maison et les vêtements pour jeunes, le directeur général Michael Bender a déclaré: "Nous savons qu'il reste encore du travail à faire" pour attirer les consommateurs à court d'argent.

"Nous évoluons dans un environnement macroéconomique difficile, où nos clients subissent des pressions financières persistantes dues à l’inflation sur leurs dépenses quotidiennes, comme l’essence et l’alimentation", a déclaré M. Bender lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La confiance des consommateurs américains s'est détériorée en août et les ventes au détail ont reculé pour la première fois en neuf mois en juillet , soulignant une tendance d'achat de plus en plus "sélective" chez les ménages à revenus moyens et modestes face à une inflation tenace, alors même que les consommateurs plus aisés restent résilients.

La prudence des consommateurs face aux achats non essentiels a porté préjudice aux détaillants, de Kohl’s aux enseignes de magasins discount comme TJX TJX.N .

Kohl's est également confronté à une forte concurrence de la part de Ross Stores ROST.O et du géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O pour les consommateurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.

Kohl's a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,32 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 3,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires à périmètre constant a reculé de 0,9% après une baisse de 4,2% il y a un an.

"Le fait que les ventes à périmètre constant restent en baisse – c’est le dix-huitième trimestre consécutif de recul – ne nous convainc pas que Kohl’s soit une entreprise en pleine reprise", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, ajoutant que Kohl’s continuait de perdre des parts de marché dans les principales catégories.

La société a toutefois revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir bénéficié de 150 millions de dollars de remboursements de droits de douane perçus au cours du trimestre considéré, et a également annoncé qu’elle reprendrait cette année son programme de rachat d’actions d’environ 100 millions de dollars.

Ce distributeur de milieu de gamme est engagé dans un vaste plan de redressement visant à relancer la demande et à améliorer ses marges.

La marge brute trimestrielle de l’entreprise a progressé de 305 points de base par rapport à l’année dernière pour atteindre 43%, grâce notamment aux remboursements de droits de douane.

Kohl’s s’est également tourné vers les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix en investissant dans ses marques propres et en proposant davantage de marques éligibles aux bons de réduction, entre autres mesures.

La société table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 1,80 et 2,40 dollars pour l’exercice 2026, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures, qui s’établissaient entre 1,00 et 1,60 dollar par action.

Elle prévoit une croissance de son chiffre d’affaires net annuel comprise entre une stagnation et une baisse de 1,5%, contre une fourchette précédente allant d’une stagnation à une baisse de 2%.