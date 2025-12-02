Les ventes de Ford aux États-Unis ont légèrement baissé en novembre, à cause des VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor Co F.N a fait état mardi d'une baisse marginale de ses ventes d'automobiles aux États-Unis en novembre, les ventes de ses véhicules électriques s'étant essoufflées à la suite de la fin des crédits d'impôt.

La demande de véhicules électriques a pris un coup après que le projet de loi sur les impôts et les dépenses du président américain Donald Trump a mis fin aux crédits d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat de nouveaux VE en octobre.

Le constructeur automobile a également dû faire face à l'impact d'un incendie dans l'une des usines d'un fournisseur d'aluminium clé, affectant la production de son pick-up électrique F-150 Lightning.

Les ventes de VE de Ford, tels que la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, ont baissé d'environ 61 % en novembre par rapport à l'année dernière, pour atteindre 4 247 véhicules.

Les ventes globales du constructeur automobile de Détroit au cours du mois ont diminué de près de 1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 164 925 unités.