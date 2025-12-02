Les ventes de Ford aux États-Unis ont baissé en novembre ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Ford Motor F.N chutent de près de 1,3 % à environ 13 $

** Le groupe annonce une baisse des ventes d'automobiles aux États-Unis en novembre, les véhicules électriques étant à la traîne

** Les ventes globales de F ont glissé de près de 1% à 164 925 unités par rapport à l'année précédente

** Trois des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et trois à "vendre" ou moins, leur estimation médiane est de 12 $ - selon les données compilées par LSEG

** Ford est en hausse de 31,2 % depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance