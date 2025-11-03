Les ventes de Ford aux États-Unis en octobre augmentent grâce à la demande de pick-up, malgré le déclin des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N a fait état lundi d'une hausse de 1,6% de ses ventes aux États-Unis en octobre, la hausse de la demande de pick-up ayant compensé la baisse des volumes de véhicules électriques.

Le projet de loi sur les impôts et les dépenses du président américain Donald Trump a mis fin aux crédits d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat de nouveaux VE le mois dernier, ce qui a entraîné une hausse temporaire des ventes au cours du troisième trimestre.

Les experts du secteur avaient prédit une chute des ventes de VE plus tard dans l'année. Les ventes de VE de Ford, tels que la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, ont chuté de près de 25 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4 709 véhicules.

Mais les ventes de camionnettes ont augmenté de près de 5 % pour atteindre 105 771 unités, aidées par la demande pour les modèles Ranger et Maverick.

Ford, General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI ont revu à la baisse leurs plans ambitieux pour les véhicules électriques aux États-Unis, se recentrant sur leurs modèles à essence.

Les ventes globales de Ford au cours du mois ont atteint 175 584 unités, contre 172 756 unités il y a un an.