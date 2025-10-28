 Aller au contenu principal
Les ventes de Danone en légère hausse au 3T (+0,7%), portées par la Chine et l'Europe
information fournie par Boursorama avec AFP 28/10/2025 à 08:47

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant de l'agroalimentaire Danone a vu ses ventes légèrement progresser au troisième trimestre, de 0,7% à 6,87 milliards d'euros, portées en Chine par des produits infantiles et axés sur la santé et en Europe par les yaourts fermentés et les boissons végétales.

Danone a bénéficié de l'acquisition de Kate Farms (nutrition végétale médicale aux Etats-Unis) mais les ventes ont subi des effets de change négatifs notamment avec la dépréciation du dollar, selon un communiqué publié mardi.

Sans ces effets, la maison mère des yaourts Activia ou Alpro, des eaux Evian et des petits pots Blédina met en avant une croissance de 4,8%, tirée par une augmentation des volumes vendus, en ligne avec les attentes des analystes.

L'augmentation des volumes est le signe "de la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé", a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

Le directeur financier Juergen Esser évoque auprès de l'AFP une "polarisation" inédite dans l'industrie alimentaire entre les produits réputés meilleurs pour la santé et les autres "sous pression".

Le concurrent Nestlé a rapporté mi-octobre un chiffre d'affaires en repli de 1,9% sur les neuf premiers mois de l'année, quand celui de Danone est stable.

Nestlé a pâti de la faiblesse de la consommation en Chine mais Danone y gagne lui des parts de marché, grâce à des produits comme le lait infantile Aptamil ou les boissons vitaminées Mizone. Les ventes de Danone progressent au troisième trimestre dans la zone Chine, Asie du Nord & Océanie de 6,7% (+13,8% en organique).

Danone s'appuie aussi sur les yaourts riches en protéines, mais ses capacités de production sur son marché de prédilection, les Etats-Unis, ont atteint leurs limites, selon Juergen Esser, qui précise devant des journalistes que de nouvelles lignes seront ajoutées pour faire face à la demande. En Europe, le skyr et le kéfir sont particulièrement en vogue.

Enfin, les ventes de la marque Alpro (boissons végétales) ont été particulièrement fortes en Europe, tandis que la catégorie nutrition médicale bénéficie des "tendances démographiques", c'est-à-dire du vieillissement de la population, et enregistre la plus forte croissance (+5% pour la nutrition spécialisée au troisième trimestre).

La catégorie EDP (yaourts, boissons végétales...), qui représente près de la moitié des ventes, baisse elle de 0,9% (+3,5% en organique) tandis que les eaux reculent de 2,3% (+2,3% en organique), malgré une bonne dynamique en Europe grâce à Evian.

