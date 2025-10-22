Les ventes de Carrefour résistent en France malgré l'incertitude politique

( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Carrefour a annoncé mercredi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en recul de 1,5% car pénalisé par l'évolution des changes en Amérique latine.

Mais les ventes du distributeur résistent à données comparables, notamment en France en dépit des "incertitudes politiques".

Hors essence et à changes constants, le chiffre d'affaires du géant de la distribution croît de 2,1% sur un an, porté notamment "par la dynamique de consommation alimentaire en France et en Espagne avec des volumes en légère progression", a indiqué le directeur exécutif finances et gestion, Matthieu Malige, lors d'un point téléphonique avec les agences de presse.

En France, "on a une consommation alimentaire qui est très robuste, qui tient en dépit des incertitudes politiques", a-t-il expliqué, interrogé sur l'éventuel impact de la crise politique sur la fin de l'année.

"C'est particulièrement le cas au mois de septembre", a poursuivi M. Malige, qui "ne voit pas de fragilisation de la dynamique" à "ce stade".

"Le pouvoir d'achat des ménages mondiaux, mais français en particulier, a été pénalisé au moment de l'hyperinflation en 2023", mais ce pouvoir d'achat "se restaure", a fait valoir M. Malige, selon qui Carrefour poursuit une "dynamique enclenchée au deuxième trimestre".

Au Brésil, un des trois principaux marchés du groupe, "l'environnement est plus difficile, marqué par des taux d'intérêt élevés au-dessus de 15% qui pèsent sur la consommation", a expliqué M. Malige, même si Carrefour continue d'y "gagner des parts de marché".

Plus généralement, les résultats du groupe pâtissent de la dépréciation du réal brésilien et du peso argentin.

"Ce troisième trimestre confirme la solidité de notre modèle" s'est félicité, dans le communiqué, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, confirmant les objectifs 2025 du groupe (notamment une légère progression du bénéfice brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité).

Le groupe compte aussi sur "l'élargissement de l'alliance aux achats Concordis", rejointe par la coopérative allemande RTG, "qui renforcera durablement" sa compétitivité, selon Alexandre Bompard.

Dévoilée cet été, la cession de Carrefour Italie devrait par ailleurs "être effective d'ici la fin de l'année", selon le communiqué.

Interrogé sur le lancement de la vente des actifs de Carrefour en Pologne, évoqué par La Lettre, M. Malige a répondu que la revue de portefeuille "sans tabou" annoncée en début d'année était "toujours en cours".