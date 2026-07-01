Les ventes de BYD progressent pour le deuxième mois consécutif, portées par les exportations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données sur les exportations et du contexte tiré du paragraphe 4)

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 1211.HK 002594.SZ a enregistré en juin une croissance de ses ventes mondiales pour le deuxième mois consécutif, la forte hausse des exportations ayant contribué à compenser la faiblesse de la demande sur son marché intérieur.

Les ventes totales ont augmenté de 5,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 403 472 véhicules le mois dernier, selon les calculs de Reuters basés sur un communiqué publié mercredi à la Bourse. Cette hausse fait suite à une progression de 0,3 % en mai, qui avait mis fin à une série de huit mois de baisse.

À titre de comparaison, le concurrent de BYD qui connaît la croissance la plus rapide, Leapmotor 9863.HK , a annoncé une hausse de 95 % de ses ventes en juin par rapport à l’année précédente, pour atteindre 93 376 véhicules électrifiés.

Les ventes à l'étranger de BYD ont bondi de 94,7 % par rapport à juin 2025 pour atteindre 175 349 véhicules, ce qui a contribué à amortir la faiblesse observée en Chine, où les ventes ont chuté de 22 %, prolongeant ainsi une série de baisses en glissement annuel qui avait débuté en mai 2025.

FAIBLESSE DU MARCHÉ CHINOIS

Le principal concurrent chinois de Tesla TSLA.O est sur le point de prendre une décision concernant sa deuxième usine européenne après celle de Hongrie, a déclaré mercredi un conseiller principal chargé des opérations européennes de l’entreprise.

Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de BYD qui s’est tenue le mois dernier à Shenzhen, le président Wang Chuanfu a présenté l’objectif de faire de l’entreprise le plus grand constructeur automobile mondial d’ici cinq ans, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs après une forte chute du cours de l’action.

M. Wang a mis en avant la forte croissance des exportations et les avancées technologiques, notamment l’amélioration des batteries et les capacités de recharge rapide, comme principaux moteurs de cette ambition.

BYD n’est pas la seule à subir une baisse du cours de son action. D’autres constructeurs de véhicules électriques, notamment Leapmotor, Li Auto 2015.HK et Xiaomi 1810.HK , sont également sous pression en raison d’une concurrence tarifaire qui s’intensifie et de perspectives de demande en baisse.

Les ventes nationales ont été pénalisées par le retrait progressif des mesures de soutien à la suite de la réduction des subventions, par un marasme prolongé du marché immobilier qui a pesé sur le patrimoine et la confiance des ménages, ainsi que par des stocks élevés chez les concessionnaires.

Les ventes d’automobiles en Chine, premier marché automobile mondial, devraient reculer de 11 % cette année, une révision à la baisse brutale par rapport à la baisse de 1 % initialement estimée, selon l’Association chinoise des constructeurs d’automobiles.