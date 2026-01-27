Les ventes de bottes Dr Martens ralentissent en raison de la baisse des remises qui décourage les acheteurs

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires stable pour l'exercice 2026 en raison de la baisse des ventes

Les actions chutent de 12,5 %

La région Amériques affiche une croissance de 2 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre

La société maintient son objectif de croissance "significative" des bénéfices

(Mise à jour des actions aux paragraphes 1 et 5, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7 et 9) par Raechel Thankam Job

Le bottier britannique Dr Martens

DOCS.L a enregistré une baisse de ses ventes trimestrielles et prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires globalement stable mardi, les consommateurs d'Europe et d'Asie-Pacifiqueétant réticents à un retour aux prix pleins, ce qui a fait chuter ses actions de près de 13 %. La baisse des ventes souligne le défi auquel est confronté le directeur général Ije Nwokorie, qui tente de réduire les promotions et les rabais tout en faisant face à la faiblesse de la demande et à la hausse des coûts d'importation aux États-Unis .

Cet exercice d'équilibre a contraint l'entreprise, connue pour ses bottes à lacets, à sacrifier ses ventes à court terme pour protéger ses marges.

Le chiffre d'affaires a chuté de 3,1 % pour atteindre 251 millions de livres (343 millions de dollars), les ventes directes aux consommateurs ayant chuté de 7 % au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 28 décembre.

"Les perspectives de la demande de bottes restent difficiles à prévoir à court terme, même si nous reconnaissons la valeur de la marque", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets. Les actions de la société ont chuté de 12,5 % et se dirigeaient vers leur pire journée depuis septembre 2024.

LES VENTES AUX ÉTATS-UNIS DÉPASSENT CELLES DES AUTRES RÉGIONS La région Amériques a enregistré une croissance de 2 % de son chiffre d'affaires à taux de change constant au cours du trimestre, les acheteurs américains s'étant montrés plus réceptifs à sa stratégie de prix complets que leurs homologues d'Europe et d'Asie-Pacifique. Ije Nwokorie a déclaré aux analystes lors d'un appel que "nous n'avons aucune raison de nous inquiéter" des augmentations de prix aux États-Unis, notant toutefois qu'il était encore tôt et qu'il ne s'attendait pas à une réaction négative des consommateurs aux augmentations américaines, les premières de l'entreprise en trois ans.

Alors que les consommateurs soucieux de leur budget ont resserré les cordons de leur bourse, les détaillants ont constaté une augmentation des dépenses de la part des acheteurs plus aisés pendant les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Les bottes plus récentes et plus chères ont bien marché aux États-Unis, a déclaré Ije Nwokorie.

En revanche, les clients d'Allemagne et du Royaume-Uni, qui représentent plus de la moitié des ventes de la société dans la région EMEA, ont boudé les produits sans rabais, a indiqué la société.

Dr Martens, qui s'étend également à d'autres marchés d'Amérique latine comme la Colombie et l'Uruguay, a maintenu ses prévisions de croissance significative des bénéfices pour l'année qui s'achève en mars.

(1 $ = 0,7309 livre)