Les ventes d'obligations des marchés émergents sont affectées par les craintes de l'administration Trump

La vente d'obligations d'État prévue par le Bénin a été suspendue, tandis que le calendrier de la vente d'obligations de la Géorgie est également incertain, selon les investisseurs, après que le président américain Donald Trump ait fait pression pour prendre le contrôle du Groenland, ce qui a provoqué une grande inquiétude sur les marchés. Les marchés financiers ont été déstabilisés ces derniers jours après que M. Trump a promis au cours du week-end d'imposer des droits de douane à huit grands alliés européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland. Le président américain a déclaré dans un discours au forum économique de Davos mercredi qu'il n'utiliserait pas la force pour s'emparer du Groenland, mais a appelé à des "négociations immédiates" pour l'acquérir auprès du Danemark.

Les tensions qui ont précédé son discours ont fait grimper les rendements du Trésor américain, qui constituent la base des coûts d'emprunt mondiaux, à des sommets plurimensuels, ce qui a incité les marchés émergents sensibles au risque à se méfier des ventes de titres de créance.

Selon IFR, les livres n'ont toujours pas été ouverts pour un accord avec le Bénin qui devait initialement être présenté au marché mardi.

Les investisseurs ont déclaré qu'il n'y avait pas non plus de signe d'une vente d'obligations prévue pour la Géorgie. Le pays avait organisé des tournées de présentation avec les investisseurs lundi et mardi pour une nouvelle obligation en dollars à cinq ans et un rachat d'une obligation existante arrivant à échéance plus tard dans l'année.

"Les banquiers ont dit que les transactions avaient été suspendues pour le moment", a déclaré Viktor Szabo, gestionnaire de portefeuille chez Aberdeen, ajoutant qu'il s'attendait à ce que la Géorgie lance sa vente mercredi.

Un deuxième gestionnaire de fonds, qui a requis l'anonymat, a confirmé que les banquiers avaient communiqué les retards et a déclaré qu'une vente d'obligations de Trinité-et-Tobago prévue pour jeudi était une autre vente qui pourrait être affectée. En revanche, les ventes d'obligations de qualité des marchés émergents par des organismes tels que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), ont été maintenues.

Ces inquiétudes surviennent après un début d'année en fanfare, au cours duquel les gouvernements des marchés émergents, du Mexique à la Macédoine du Nord, ont vendu pour environ 60 milliards de dollars de dette, soit plus de 25 milliards de dollars de plus qu'à la même période l'année dernière.

Citigroup, JPMorgan et HSBC, trois des chefs de file de la vente d'obligations du Bénin, se sont refusés à tout commentaire. Les autres chefs de file, Emirates NBD Capital et Société Générale, qui participent à la vente de la Géorgie, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.