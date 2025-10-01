Les ventes d'automobiles de Ford aux États-Unis ont augmenté de 8,2 % au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor Co F.N a annoncé mercredi une hausse de 8,2% de ses ventes d'automobiles aux États-Unis au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue de SUV et de camionnettes.

Le constructeur automobile de Detroit a annoncé des ventes de 545 522 unités au cours du trimestre, contre 504 039 unités un an plus tôt.