Les ventes d'automobiles aux États-Unis maintiennent le cap malgré les pressions

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* Les ventes de véhicules aux États-Unis au deuxième trimestre devraient rester stables, à environ 4,16 millions d'unités

* Les ventes de véhicules hybrides aux États-Unis ont progressé de 17 % jusqu'en mai, contribuant ainsi à la hausse des ventes globales

* Les acheteurs aux revenus élevés ne se laissent pas décourager par l'incertitude économique

(Ajout des ventes de GM et Stellantis au paragraphe 3; ajout de détails sur les ventes et de commentaires aux paragraphes 4 à 6 et 21 à 23) par Kalea Hall et Nora Eckert

Les constructeurs automobiles ont annoncé mercredi des ventes de véhicules stables aux États-Unis au deuxième trimestre, malgré un contexte qui serait normalement morose pour le secteur automobile. Depuis le début du printemps, les consommateurs américains sont confrontés à une forte hausse des prix de l’essence, à une accélération de l’inflation, à des inquiétudes liées à l’emploi et à des craintes concernant la guerre en Iran . Et pourtant, selon le cabinet d’études Cox Automotive, les ventes de véhicules aux États-Unis devraient rester stables par rapport à l’année précédente, à 4,16 millions d’unités vendues. General Motors GM.N a enregistré une baisse de 4 % en glissement annuel au deuxième trimestre, mais a tout de même constaté une hausse des ventes du pick-up GMC Sierra et de modèles plus abordables, notamment la Buick Envista. Son concurrent local, Stellantis STLAM.MI , a quant à lui enregistré une hausse de 6 % de ses ventes trimestrielles, grâce aux bonnes performances des pick-ups Ram malgré la hausse des prix de l’essence. Les véhicules hybrides ont stimulé les ventes de Toyota Motor

7203.T et de Hyundai 005380.KS au cours du trimestre, qui ont progressé respectivement de 1 % et 4 %. Randy Parker, président de Hyundai North America, a déclaré que l’entreprise avançait « à la vitesse de la lumière » pour intégrer la production de véhicules hybrides dans son usine de Géorgie afin de répondre à la demande. Concessionnaires, analystes et dirigeants citent plusieurs facteurs contribuant à stabiliser le marché automobile américain. Les acheteursaisés , moins sensibles à l’inflation et à la hausse des prix du carburant, représentent une part croissante des ventes de véhicules.

Par ailleurs, selon le cabinet d’études JD Power, les coûts d’emprunt ont légèrement reculé ces derniers mois, aidant ainsi les acheteurs à compenser ces pressions supplémentaires sur les coûts. De plus en plus d’acheteurs se tournent également vers les modèles hybrides pour éviter les prix élevés de l’essence, ce qui contribue à soutenir les volumes de ventes globaux.

“Le marché des véhicules neufs a pour ainsi dire fait fi de la guerre en Iran et de cette flambée des cours du pétrole et des prix des carburants”, a déclaré Charlie Chesbrough, économiste senior chez Cox Automotive.

UNE ÉCONOMIE EN FORME DE “K” STIMULE LES VENTES DE VOITURES

Le marché automobile, très cyclique, s’est historiquement contracté lors des guerres et des chocs énergétiques. Les ventes de voitures ont chuté dans les mois qui ont suivi l’invasion américaine de l’Irak en 2003, par exemple, ainsi qu’en 2008, lorsque les prix de l’essence ont dépassé pour la première fois les 4 dollars le gallon.

Aujourd’hui, ce sont les acheteurs aisés qui continuent de soutenir le marché automobile américain, selon les concessionnaires et les analystes, illustrant ainsi le phénomène de l’économie en forme de “K”, où les consommateurs aux revenus élevés continuent de dépenser pour des achats de grande valeur tandis que les personnes aux revenus modestes sont en difficulté. L’année dernière, les acheteurs dont le revenu du foyer était inférieur ou égal à 100 000 dollars représentaient 36 % des ventes de véhicules neufs, contre 51 % en 2020, selon S&P Global Mobility .

En juin, le prix de transaction moyen d’un véhicule aux États-Unis a légèrement augmenté de 1 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à environ 46 400 dollars, selon JD Power, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport au pic atteint.

Les consommateurs ont toutefois bénéficié d’un certain soulagement grâce à la baisse des taux d’intérêt sur les crédits automobiles. En juin, le taux moyen a baissé d’environ un tiers de point de pourcentage, pour s’établir à 6,66 %, son plus bas niveau depuis quatre ans, a indiqué JD Power.

Les Américains continuent également d’allonger la durée de leurs crédits afin de réduire le montant de leurs mensualités. Au premier trimestre, 20 % des consommateurs ont opté pour des crédits sur 84 mois, selon Edmunds.

Ces durées de crédit allongées ont permis à davantage de personnes de s’offrir une voiture neuve. Les mensualités automobiles, exprimées en pourcentage du revenu disponible, ont continué de baisser, atteignant 13,3 % au premier trimestre, selon un nouveau rapport d’AlixPartners.

LES VÉHICULES HYBRIDES AIDENT LES ACHETEURS À ÉCHAPPER À LA HAUSSE DU PRIX DE L'ESSENCE

La hausse des prix à la pompe n’a pas encore déclenché de révolution des véhicules électriques aux États-Unis, mais elle a incité certains acheteurs à se tourner vers des modèles hybrides économes en carburant, selon les données de Cox Automotive.

Le cabinet d'études a constaté que 56 % des acheteurs déclarent que la hausse des prix de l'essence les incite davantage à envisager l'achat d'un véhicule hybride. Jusqu'en mai, les ventes de véhicules hybrides aux États-Unis ont augmenté de 17 %, selon le cabinet d'études Motor Intelligence.

“Tous les modèles qui se vendent le mieux chez moi sont des hybrides ou des électriques”, a déclaré Jim Walen, un concessionnaire de Seattle représentant les marques Hyundai et Stellantis. Les ventes de véhicules électrifiés de Hyundai (véhicules électriques à batterie et hybrides) ont représenté 33 % des ventes totales du constructeur au premier semestre. Au cours du trimestre, les ventes de véhicules hybrides de Hyundai ont progressé de 71 %. Chez Toyota, les ventes de véhicules électrifiés ont augmenté d’environ 20 % au cours du trimestre, représentant 57 % du volume total des ventes. Dans le même temps, GM, qui ne commercialise pas de véhicules hybrides, a enregistré une baisse de 33 % de ses ventes de véhicules électriques à batterie. Les analystes de Cox estiment que la tendance en faveur des hybrides pourrait permettre à Toyota de dépasser GM et de s’emparer de la première place des ventes aux États-Unis cette année. La dernière fois que Toyota avait devancé GM remonte à 2021, marquant la première fois en près d’un siècle que GM n’était pas le premier vendeur du pays. GM reste toutefois en tête au terme du deuxième trimestre, avec 1,34 million de ventes contre 1,24 million pour Toyota.