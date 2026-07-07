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Les ventes d'automobiles au Brésil en 2026 devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 2014, selon l'association automobile
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec de nouveaux chiffres dans les puces)

Les ventes automobiles au Brésil devraient atteindre cette année leur plus haut niveau depuis 2014, a déclaré mardi l'association des constructeurs automobiles Anfavea, qui a également revu à la hausse ses estimations de production, malgré une baisse des chiffres du mois de juin.

* Les prévisions concernant les ventes automobiles au Brésil en 2026 ont été revues à la hausse d'environ 9% par rapport à l'estimation précédente, pour s'établir à environ 3 millions d'unités, ce qui représenterait une hausse de 12,1% par rapport à 2025 et le niveau le plus élevé depuis 2014.

* La nouvelle estimation de la production automobile brésilienne pour 2026 a progressé d’environ 2% pour s’établir à près de 2,8 millions d’unités, soit une croissance de 5,8% par rapport à l’année dernière.

* Les prévisions concernant les exportations automobiles du Brésil pour 2026 ont été revues à la baisse de 13,8%, à environ 462.000 unités, soit une baisse de 12,8% par rapport à 2025.

* Les ventes ont reculé de 0,8% en juin pour s'établir à 272.474 unités, tandis que la production a baissé de 3,0% pour s'établir à 246.015 unités.

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