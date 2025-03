Bastien Drut souligne que les dépenses de restauration " retombent à leur plus bas niveau depuis l'été dernier " et que " c'est le premier poste qui pèse sur les ventes au détail " tandis que les ventes de voitures " marquent également leur deuxième mois de baisse ".

(AOF) - " Les ventes au détail sortent en dessous des attentes pour le 3ème mois de suite ", relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM. Les chiffres de février " confirment le coup d'arrêt à la consommation des ménages en ce début d'année 2025 "." C'est le troisième mois consécutif que les ventes au détail sortent en dessous des attentes ", ce qui n'était pas arrivé " depuis le début de l'année 2023 ". " Pris en désaisonnalisé ", les ventes au détail connaissent " leur 2ème plus mauvais mois de février depuis l'existence de la série " soit 1992.

Les ventes au détail "confirment le coup d'arrêt à la consommation" américaine (CPR AM)

