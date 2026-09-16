Les ventes au détail aux États-Unis ont rebondi plus que prévu en août ; les prix à l'importation ont bondi

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* Les ventes au détail ont progressé de 1,2% en août, avec une hausse généralisée

* Les ventes au détail de base bondissent de 1,4%, leur plus forte hausse depuis septembre 2024

* Les prix à l'importation progressent de 0,7%; ils enregistrent une hausse de 7,0% en glissement annuel

* Ces chiffres confirment les anticipations des marchés financiers concernant une hausse des taux de la Fed

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail américaines ont fortement rebondi en août, les ménages ayant accru leurs achats d’une large gamme de produits tout en dépensant davantage dans les restaurants et les bars, renforçant ainsi la résilience de l’économie alors même que les consommateurs s’inquiètent de plus en plus de la forte inflation.

Selon les économistes, cette forte demande, conjuguée à d’autres données publiées mercredi indiquant une flambée des prix à l’importation le mois dernier, a conforté les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt largement attendue de la part de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

Ces rapports font suite à des données publiées ce mois-ci indiquant une accélération des prix à la production et à la consommation en août, tandis que le marché du travail a retrouvé son équilibre après avoir vacillé pendant une grande partie de l’été.

“Cela confirme que l’économie est tout à fait capable de supporter des taux d’intérêt plus élevés, ce qui laisse à la Fed une grande marge de manœuvre pour relever ses taux afin de maîtriser l’inflation”, a déclaré Bradley Saunders, économiste pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.

Les ventes au détail ont bondi de 1,2% le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis mars, après une baisse révisée de 0,5% en juillet, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,8% des ventes au détail — qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation —, après une baisse de 0,6% en juillet (chiffre précédemment annoncé). La baisse enregistrée en juillet était la première en neuf mois. En août, les ventes ont progressé de 6,0% en glissement annuel.

La hausse du mois dernier reflétait également en partie la hausse des prix de l’essence, qui a fait grimper le chiffre d’affaires des stations-service de 3,1%. Les ménages ont continué à dépenser malgré une inflation obstinément élevée en raison du choc des prix du pétrole et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées au conflit des États-Unis et d’Israël avec l’Iran. Les consommateurs sont toutefois devenus plus sélectifs et recherchent des produits moins chers. La confiance des consommateurs s’est détériorée ce mois-ci.

Les dépenses sont soutenues par une croissance salariale régulière et les récentes hausses boursières. Les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies. La hausse générale des ventes le mois dernier a été tirée par une augmentation de 2,6% du chiffre d’affaires des détaillants hors magasin, probablement stimulée par le réapprovisionnement des ménages en vue de la rentrée scolaire ainsi que par l’atténuation de l’effet négatif d’une promotion Amazon Prime plus précoce que d’habitude. Les ventes des magasins de vêtements ont progressé de 0,7%, probablement stimulées elles aussi par les achats de rentrée scolaire.

Le chiffre d’affaires des concessionnaires automobiles et des revendeurs de pièces détachées a augmenté de 0,6%, tandis que celui des magasins de meubles a progressé de 0,9%. Les ventes des magasins d’électronique et d’électroménager ont bondi de 1,6%, et le chiffre d’affaires des détaillants d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres a augmenté de 1,2%.

En revanche, le chiffre d’affaires des détaillants de matériaux de construction et de matériel de jardinage a reculé de 0,2%. Les ventes des services de restauration et des débits de boissons, seule composante “services” du rapport, ont progressé de 1,2% après une légère hausse de 0,5% en juillet. Cette catégorie est considérée comme un indicateur clé de la situation financière des ménages.

FORTE HAUSSE DES VENTES AU DÉTAIL DE BASE

Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration ont bondi de 1,4% le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis septembre 2024, après une baisse non révisée de 0,4% en juillet. Les économistes avaient prévu que ces ventes au détail dites “de base”, qui correspondent le plus étroitement à la composante “dépenses de consommation” du produit intérieur brut, augmenteraient de 0,4%. Les estimations de croissance économique pour le troisième trimestre dépassent actuellement un taux annualisé de 2,0%. L’économie a progressé à un rythme de 1,5% au trimestre dernier.

Les actions américaines ont pour la plupart progressé. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé.

Un autre rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a montré que les prix à l’importation avaient rebondi de 0,7% le mois dernier, dans un contexte de hausses soutenues des coûts des biens d’équipement et des biens de consommation, après avoir baissé de 0,3% pendant deux mois consécutifs. Les économistes avaient prévu que les prix à l’importation, qui excluent les droits de douane, augmenteraient de 0,4%.

Sur les douze mois clos en août, les prix à l’importation ont bondi de 7,0%, soit la plus forte hausse depuis août 2022, après avoir progressé de 6,1% en juillet. La vigueur des prix à l’importation laisse entrevoir une nouvelle accélération de l’inflation dans les mois à venir.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une accélération des prix à la consommation et à la production en août. Les prix des biens d’équipement importés ont augmenté de 0,9% le mois dernier, après une hausse de 1,0% en juillet. Les prix des machines non électriques ont progressé de 1,2% en août, pour le deuxième mois consécutif. L’essor des dépenses dans le domaine de l’intelligence artificielle fait grimper les prix des biens d’équipement importés.

Les prix des biens de consommation importés, hors automobiles, ont rebondi de 0,5% après deux baisses mensuelles consécutives. Le coût des véhicules automobiles, des pièces détachées et des moteurs importés est resté inchangé.

Les prix des carburants importés ont reculé de 0,1%, enregistrant ainsi une baisse pour le troisième mois consécutif. Les prix des denrées alimentaires importées ont légèrement augmenté de 0,1%. Hors denrées alimentaires et carburants, les prix à l’importation ont bondi de 0,8% après une hausse de 0,3% en juillet. L’inflation dite “sous-jacente” des importations a augmenté de 5,6% sur les douze mois clos en août.