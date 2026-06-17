Les ventes au détail aux États-Unis ont dépassé les prévisions en mai

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Les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mai, mais un ralentissement est probable à mesure que l'effet tampon des remboursements d'impôts plus importants, qui compensaient la hausse des prix, s'estompe.

Les ventes au détail ont bondi de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,4 % en avril, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l'inflation, après une augmentation de 0,5 % précédemment annoncée pour le mois d'avril.

Une partie de la hausse des ventes du mois dernier s’explique par la hausse des prix de l’essence, qui a fait grimper le chiffre d’affaires des stations-service. Les prix de l’essence ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre ans dans le contexte de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Ils ont depuis reculé, la moyenne nationale au détail passant cette semaine sous la barre des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis avril. Dimanche, les États-Unis et l’Iran ont annoncé s’être mis d’accord sur les termes pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz. Les remboursements d’impôts, combinés à une reprise boursière, ont soutenu les dépenses, au détriment toutefois de l’épargne. Le taux d’épargne a atteint en avril son plus bas niveau depuis quatre ans.

Les données sur les ventes au détail n’auront probablement aucune incidence sur la politique monétaire, la Réserve fédérale devant, plus tard dans la journée de mercredi, maintenir le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Bien que les probabilités d’une hausse des taux aient augmenté en raison de la montée des pressions sur les prix, les économistes ne prévoient pas de resserrement monétaire cette année, invoquant la baisse des cours du pétrole. Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration ont progressé de 0,7 % en mai, après une hausse non révisée de 0,5 % en avril. Ces ventes au détail dites « de base » correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut. La période de déclaration d’impôts est terminée et une grande partie des remboursements a déjà été dépensée. Les économistes de PNC Financial ont indiqué qu’une analyse de données internes montrait que « les ménages dépensent leurs remboursements plus rapidement que les années précédentes, la hausse des dépenses en essence expliquant en grande partie cette différence ».

Ils ont ajouté que ce phénomène était « particulièrement marqué chez les ménages du quartile inférieur en termes de montant de remboursement, qui ont déjà dépensé plus de 60 % de leur remboursement en 2026, contre 43 % à la même période l’année dernière ».

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, ont augmenté à un taux annualisé de 1,4 % au premier trimestre. L’économie a progressé à un rythme de 1,6 % au trimestre dernier. L’indicateur du PIB de la Fed d’Atlanta montre que l’économie progresse à un rythme de 2,8 % ce trimestre.