Les ventes au détail aux États-Unis augmentent fortement en novembre ; les prix à la production augmentent légèrement

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en novembre, grâce à la reprise des achats de véhicules à moteur et à l'augmentation des dépenses des ménages dans d'autres secteurs, ce qui suggère que l'économie a largement maintenu son rythme de croissance robuste au quatrième trimestre.

Les économistes se sont toutefois inquiétés du fait que la forte croissance des ventes au détail rapportée par le département du Commerce mercredi a continué d'être tirée par les ménages à revenu élevé, les consommateurs à faible revenu étant touchés de manière disproportionnée par la hausse des prix des produits de base tels que les aliments en raison des tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump sur les importations. Le gouvernement a rapporté mardi que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de la manière la plus importante depuis plus de trois ans en décembre, alors même que l'inflation globale était modérée. Les économistes ont décrit les dépenses comme étant en forme de K, notant que cela était devenu plus prononcé au dernier trimestre.

Les travailleurs à bas salaires et les récents diplômés de l'enseignement supérieur ont été les plus durement touchés par l'atonie du marché du travail. Les économistes s'attendaient à ce que cette situation perdure cette année, même si les réductions d'impôts de Donald Trump entrent en vigueur.

"À l'approche de la saison des remboursements d'impôts, la nouvelle loi fiscale augmentera le plus les remboursements pour les groupes à revenus élevés, grâce à la déduction plus généreuse des impôts locaux et d'État", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "L'impact net des réductions d'impôts, des réductions de dépenses et des droits de douane sera négatif pour les revenus réels des ménages les plus modestes"

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6 % après une baisse de 0,1 % (révisée à la baisse) en octobre, a déclaré le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement les biens et ne sont pas ajustées pour tenir compte de l'inflation, progresseraient de 0,4 % après être restées inchangées comme indiqué précédemment.

Le Census Bureau est en train de rattraper son retard dans la publication des données après les retards causés par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours. La hausse presque générale des ventes a été menée par un rebond de 1,0 % des recettes des concessionnaires de véhicules automobiles, qui avaient diminué en octobre à la suite de l'expiration des crédits d'impôt pour les véhicules électriques.

Les ventes des magasins de matériaux de construction et d'équipement de jardin ont bondi de 1,3 %, tandis que les recettes des magasins d'articles de sport, d'articles de loisirs, d'instruments de musique et de livres ont fait un bond de 1,9 %. Les ventes des magasins de vêtements ont augmenté de 0,9 %. Les ventes des magasins de détail en ligne ont augmenté de 0,4 %. Toutefois, les ventes des magasins de meubles et de maisons ont reculé, tandis que les recettes des magasins d'appareils électroniques et ménagers sont restées inchangées.

Les ventes des services de restauration et des débits de boissons, la seule composante des services dans le rapport, ont augmenté de 0,6 % après avoir baissé de 0,1 % en octobre. Bank of America Securities a déclaré que la forme en K des dépenses "est plus évidente dans les dépenses discrétionnaires que dans les dépenses non discrétionnaires" Donald Trump, dont la politique commerciale agressive a été blâmée par les économistes pour la hausse des prix, a fait une multitude de propositions pour réduire le coût de la vie, y compris l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires et un plafond de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an. Les banques et les institutions financières ont averti que cette proposition limiterait l'accès au crédit. Les économistes et les décideurs politiques ont fait valoir que le manque d'offre rendait le logement inabordable.

Les actions américaines étaient en baisse. Le dollar a reculé par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

UNE FORTE CROISSANCE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION EST ATTENDUE

Les ventes au détail excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires ont augmenté de 0,4 % en novembre, après un gain de 0,6 % en octobre, révisé à la baisse. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut. Elles avaient précédemment augmenté de 0,8 % en octobre.

Les dépenses de consommation ont augmenté à un rythme soutenu au troisième trimestre, contribuant largement au rythme de croissance annualisé de 4,3 % de l'économie au cours de cette période. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement une augmentation du PIB de 5,1 % au quatrième trimestre.

Un rapport distinct du Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi a montré une légère augmentation des prix à la production en novembre, les entreprises semblant absorber une partie des droits de douane. L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,2 % en novembre, après une légère hausse de 0,1 % en octobre.

Au cours des 12 mois précédant novembre, l'IPP a progressé de 3,0 % après avoir augmenté de 2,8 % en octobre. Les rapports ont été retardés par la fermeture du gouvernement. Bien que la fermeture la plus longue jamais enregistrée ait empêché la collecte de données pour produire l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre, le gouvernement a recueilli des informations pour l'IPP pour ce mois, mais avec un certain retard.

Les prix des biens de production ont rebondi de 0,9 %, soit la plus forte hausse depuis février 2024, après avoir reculé de 0,4 % en octobre. Un bond de 4,6 % des prix de l'énergie a représenté plus de 80 % de la hausse des prix des biens de production. Les prix des produits alimentaires sont restés inchangés après avoir baissé de 0,4 % en octobre. Hors alimentation et énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,4 % en octobre.

Les prix des services de gros sont restés inchangés après avoir progressé de 0,3 % en octobre. Les marges des services commerciaux ont baissé de 0,8 %. Les entreprises absorbant une partie des droits d'importation ont empêché une forte augmentation de l'inflation. La Réserve fédérale devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % lors de sa réunion des 27 et 28 janvier. L'escalade des tensions entre Jerome Powell, président de la Fed , et Donald Trump a fait que la plupart des économistes ne s'attendent pas à une baisse des taux avant la fin du mandat de Jerome Powell en mai. L'administration Donald Trump a ouvert une enquête criminelle sur Powell, que le chef de la Fed a qualifiée de "prétexte" pour influencer les taux.

