Les ventes au détail aux États-Unis augmentent en mars en raison de la hausse des prix de l'essence

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Les ventes au détail américaines ont augmenté plus que prévu en mars, la guerre avec l'Iran ayant fait grimper les prix de l'essence et les recettes des stations-service, tandis que les remboursements d'impôts ont soutenu les dépenses dans d'autres secteurs.

Les ventes au détail ont augmenté de 1,7 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,7 % en février, a déclaré mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent essentiellement des biens et ne sont pas ajustées pour tenir compte de l'inflation, progresseraient de 1,4 % après une hausse de 0,6 % en février. Les estimations allaient d'une hausse de 2,0 % à une hausse de 0,4 %.

Les ventes ont également été stimulées par une hausse des ventes d'automobiles, probablement parce que les fabricants ont offert des incitations. Le Census Bureau a maintenant rattrapé son retard dans la publication des données mensuelles sur les ventes au détail après les retards causés par la fermeture du gouvernement l'année dernière. Le rapport sur les ventes au détail d'avril sera publié comme prévu le mois prochain.

Le conflit israélo-américain avec l'Iran a fait bondir les prix mondiaux du pétrole de plus de 30 %, les données de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie montrant que les prix de détail de l'essence ont grimpé de 24,1 % en mars.

Il est à craindre que la douleur à la pompe ne détourne les dépenses d'autres secteurs et ne réduise les remboursements d'impôts, qui sont inférieurs aux attentes du département du Trésor américain. Les économistes du Stanford Institute for Economic Policy Research ont estimé que les hausses de prix dues à la guerre ont fait augmenter de 857 dollars le coût annuel moyen de l'essence pour les Américains cette année.

Le remboursement d'impôt moyen a augmenté de 351 dollars jusqu'au 27 mars par rapport à la même période en 2025, selon les données de l'Internal Revenue Service. Le département du Trésor a estimé que le remboursement d'impôt moyen serait supérieur de 1 000 dollars par rapport à l'année fiscale 2024.

Le moral des consommateurs a chuté à un niveau record en avril. Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et services alimentaires ont augmenté de 0,7 % en mars, après une hausse révisée à la hausse de 0,6 % en février.

Ces ventes au détail dites de base correspondent le plus étroitement à la composante des dépenses de consommation du produit intérieur brut, et avaient précédemment augmenté de 0,5 % en février.

Les économistes estiment que la croissance des dépenses de consommation s'est encore ralentie par rapport au taux annualisé de 1,9 % du quatrième trimestre. Le modèle GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta table sur un rythme de croissance de 1,3 % pour le trimestre janvier-mars. L'économie a progressé à un rythme de 0,5 % au quatrième trimestre. Le gouvernement devrait publier l'estimation anticipée du PIB du premier trimestre la semaine prochaine.