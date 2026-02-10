Les ventes au détail américaines sont restées étonnamment stables en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des prévisions des économistes au paragraphe 2)

Les ventes au détail américaines sont restées inchangées en décembre, plaçant les dépenses de consommation et l'économie dans son ensemble sur une trajectoire de croissance plus lente à l'approche de la nouvelle année.

La stabilité des ventes au détail le mois dernier fait suite à une augmentation non révisée de 0,6 % en novembre, a annoncé mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement les biens et ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, augmenteraient de 0,4 %.

Le Census Bureau est toujours en train de rattraper son retard dans la publication des données après les retards causés par la fermeture du gouvernement l'année dernière.

La vente au détail a été soutenue malgré le pessimisme des consommateurs à l'égard de l'économie, en raison de la hausse des prix due aux droits de douane et de l'affaiblissement du marché du travail. Cela s'est fait au détriment de l'épargne, le taux d'épargne tombant à 3,5 % en novembre, son plus bas niveau depuis trois ans, contre 3,7 % en octobre. Il a chuté par rapport au pic de 31,8 % atteint en avril 2020. Cependant, la richesse des ménages a augmenté, grâce à la forte hausse des marchés boursiers et aux prix toujours élevés de l'immobilier. Les ventes au détail excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires ont baissé de 0,1 % en décembre, après une hausse de 0,2 % révisée à la baisse en novembre. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut. Elles avaient précédemment progressé de 0,4 % en novembre.

La baisse de décembre et la révision à la baisse des données de novembre pourraient inciter les économistes à revoir à la baisse leurs estimations des dépenses de consommation et du PIB pour le quatrième trimestre.

Les dépenses de consommation ont augmenté à un rythme soutenu au troisième trimestre, contribuant largement à la croissance annualisée de 4,4 % de l'économie au cours de cette période. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit une augmentation du PIB de 4,2 % au quatrième trimestre.

Le gouvernement publiera son estimation anticipée du PIB du quatrième trimestre la semaine prochaine.