Les ventes au détail américaines sont inférieures aux attentes en septembre

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en septembre, marquant une pause après une récente série de fortes hausses.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % après un gain non révisé de 0,6 % en août, a déclaré mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent essentiellement des biens et ne sont pas ajustées pour tenir compte de l'inflation, augmenteraient de 0,4 % après une hausse de 0,6 % en août.

Le rapport, qui devait initialement être publié à la mi-octobre, a été retardé par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Les ventes s'étaient accélérées au cours des mois précédents, en partie parce que les consommateurs s'étaient empressés d'acheter des véhicules électriques à batterie avant l'expiration des crédits d'impôt pour les véhicules électriques à la fin du mois de septembre. La modération des ventes ne modifie probablement pas les attentes des économistes concernant la reprise des dépenses de consommation au troisième trimestre.

Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et services alimentaires ont baissé de 0,1 % en septembre, après une hausse de 0,6 % révisée à la baisse en août. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut. Elles avaient précédemment augmenté de 0,7 % en août.

Toutefois, les dépenses sont tirées par les ménages à revenu élevé, alors que de nombreux consommateurs à revenu moyen ou faible sont accablés par la hausse des coûts, dont certains découlent des droits de douane sur les importations, ce qui crée ce que les économistes ont appelé une économie en forme de K. Bien que la croissance de l'emploi ait rebondi en septembre, le marché du travail s'affaiblit, le taux de chômage atteignant 4,4 %, son plus haut niveau depuis quatre ans.

Le marché boursier s'étant récemment effondré, certains économistes craignent que les ménages à hauts revenus ne commencent à réduire leurs dépenses et n'entravent la croissance économique. Avant les données sur les ventes au détail, la Réserve fédérale d'Atlanta a estimé que le produit intérieur brut avait augmenté à un taux annualisé de 4,2 % au troisième trimestre.

Le gouvernement publiera l'estimation du PIB du troisième trimestre le 23 décembre. L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au deuxième trimestre , la majeure partie de l'augmentation étant due à la réduction du déficit commercial.