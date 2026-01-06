 Aller au contenu principal
Les ventes annuelles de Ford aux États-Unis augmentent de 6 % grâce à la demande de véhicules hybrides et de camionnettes abordables
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N a fait état mardi d'une hausse de ses ventes d'automobiles aux Etats-Unis en 2025, le fort appétit des consommateurs pour ses modèles hybrides et son pick-up abordable l'ayant aidé à compenser le ralentissement des ventes de véhicules électriques.

Les ventes annuelles du constructeur automobile de Détroit ont augmenté de 6% en 2025 pour atteindre 2 204 124 unités, contre 2 078 832 il y a un an.

Cette annonce intervient un jour après que des constructeurs automobiles tels que Toyota, Hyundai et General Motors ont également annoncé une hausse de leurs ventes annuelles , malgré une année mouvementée pour l'industrie, marquée par les tarifs douaniers et la suppression d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques.

Ford a déclaré que ses acheteurs s'appuyaient sur des modèles de base abordables pour faire face aux prix élevés de l'industrie.

Au cours de la meilleure année jamais enregistrée par Ford pour les véhicules hybrides, les ventes ont augmenté de près de 22 % pour atteindre 228 072 unités, contre 187 426 unités l'année précédente.

La demande pour son camion compact et abordable Maverick est également restée forte; les ventes de ce véhicule ont augmenté d'environ 18 % pour atteindre 155 051 unités, contre 131 142 unités l'année précédente.

"(Les ventes de Maverick) ont vraiment eu un impact important sur la manière dont nous avons abordé la question de l'accessibilité sur le marché", a déclaré Andrew Frick, responsable des opérations de Ford pour les véhicules à essence et électriques, lors d'un appel téléphonique lundi soir.

En décembre, le constructeur automobile de Détroit a déclaré qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et mettrait au rebut plusieurs modèles de véhicules électriques, un exemple dramatique du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration de Donald Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

