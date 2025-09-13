 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les vendeurs d'Amazon et de MercadoLibre font face à des obstacles à la concurrence, selon un organisme de surveillance mexicain
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 00:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction d'Amazon Mexico au paragraphe 6) par Diego Oré

Une enquête sur le marché mexicain du commerce électronique a révélé que les vendeurs d'Amazon AMZN.O et de MercadoLibre MELI.O se heurtaient à des obstacles à la concurrence, a déclaré vendredi la Cofece, l'organisme national de surveillance de la concurrence.

Toutefois, la Cofece n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus pour ordonner des mesures correctives à l'encontre des entreprises, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Selon la Cofece, Amazon et MercadoLibre ne fournissent pas suffisamment d'informations aux vendeurs sur la manière dont les produits mis en avant sont déterminés, tout en accordant une plus grande visibilité aux produits des vendeurs qui contractent des services logistiques avec les plateformes.

Elles auraient pu faire l'objet de sanctions de la part de l'organisme de surveillance, mais la Cofece a déclaré qu'aucune mesure n'avait été ordonnée en raison de l'absence de certitude quant aux avantages qu'en retireraient les consommateurs et les petites et moyennes entreprises.

Après une décision préliminaire de la Cofece en février, MercadoLibre a déclaré qu'elle coopérerait à l'enquête, tandis qu'Amazon a affirmé que ses pratiques n'entravaient pas la concurrence.

"Nous sommes satisfaits de la décision de la Cofece de ne pas imposer de mesures correctives, qui souligne la compétitivité du secteur de la vente au détail au Mexique et l'absence d'obstacles à la concurrence", a déclaré à Reuters Fernanda Ramo, avocate générale adjointe et directrice des affaires juridiques d'Amazon Mexique.

MercadoLibre n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les unités locales d'Amazon, basée à Seattle, et de MercadoLibre, l'acteur dominant du commerce électronique en Amérique latine, représentent plus de 85 % des ventes en ligne au Mexique.

Depuis la pandémie, les consommateurs mexicains sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les plateformes en ligne pour acheter des biens et des services, et les petites et moyennes entreprises utilisent le commerce électronique pour toucher un plus grand nombre d'acheteurs.

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,1500 USD NASDAQ -0,78%
MERCADOLIBRE
2 339,3600 USD NASDAQ +0,05%
