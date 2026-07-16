Les vendeurs à découvert s'attaquent au secteur manufacturier en juin, dans un contexte de tensions sur la chaîne d'approvisionnement, selon les données de Hazeltree

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* Le secteur manufacturier a dépassé ses objectifs de positions courtes pour le mois de juin, avec trois titres supplémentaires par rapport à mai

* Selon les données de Hazeltree, Canadian Solar, Toyota et Puma figuraient parmi les positions courtes dans le secteur manufacturier

* Les flux de navires dans le détroit ont chuté de plus de 90 % au plus fort de la perturbation, selon les données de LSEG

par Nell Mackenzie et Sophie Kiderlin

Les hedge funds mondiaux ont massivement misé contre les valeurs du secteur manufacturier en juin, comme le montrent les données de Hazeltree, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la recrudescence des tensions autour du détroit d’Ormuz .

Une nouvelle escalade des attaques entre les États-Unis et l’Iran a semé le doute sur un accord provisoire visant à mettre fin au conflit. Les espoirs d’une normalisation du trafic maritime dans ce détroit avaient auparavant fait baisser les prix des matières premières et remonté les cours des actions des entreprises industrielles.

Mardi, le président américain Donald Trump avait réimposé un blocus naval sur tous les ports iraniens et menacé de frapper des centrales électriques et des ponts la semaine prochaine, à moins que Téhéran ne reprenne les négociations.

Selon les données Hazeltree publiées mercredi, les fonds spéculatifs ont vendu à découvert – c'est-à-dire misé sur la baisse – davantage d'actions du secteur manufacturier que celles de tout autre secteur en juin.

Les valeurs les plus ciblées en juin par les positions courtes des fonds spéculatifs, où les spéculateurs parient sur la baisse du cours d’une action, étaient celles du secteur manufacturier, comme l’indiquent les données de Hazeltree. Ce chiffre est en hausse de trois par rapport au mois de mai.

Ce groupe comprend des entreprises qui dépendent de composants importés, telles que Canadian Solar CSIQ.O , le constructeur automobile japonais Toyota 7203.T et Puma

PUMG.DE , selon les données de Hazeltree, qui s’appuient sur les chiffres de 600 gestionnaires d’actifs suivant 16 000 actions mondiales.

Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

« Si la guerre en Iran n’est pas résolue rapidement, il existe un risque évident de perturbation de l’économie mondiale, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les entreprises industrielles, étant donné leur sensibilité aux aléas économiques », a déclaré Daniel Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

La guerre a fait grimper les cours du pétrole et ravivé les inquiétudes concernant les perturbations du trafic des pétroliers. Même sans fermeture totale du détroit, l’augmentation du risque a entraîné une hausse des coûts d’assurance, de fret et des matières premières.

« Parmi les autres risques potentiels pesant sur les marges bénéficiaires du secteur manufacturier, on peut citer la hausse des coûts de transport si la perturbation des routes maritimes entraîne une augmentation des tarifs de fret, qui se répercuterait ensuite sur l’ensemble du secteur du transport maritime », a déclaré M. Coatsworth.

Avant le début de la guerre, le 28 février, environ 90 à 110 navires transitaient quotidiennement par le détroit, mais le trafic s’est effondré de plus de 90 % au plus fort des perturbations, selon les données de LSEG .

« En ce qui concerne les tarifs de fret, par exemple, même sur les itinéraires qui ne passent pas vraiment à proximité du Moyen-Orient… on observe une sorte de tension sur la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Andrew Simms, analyste actions senior chez Berenberg.

« Sur la ligne reliant Shanghai à Los Angeles, par exemple, les taux de fret ont plus que doublé au cours des derniers mois. »

Hazeltree classe les secteurs boursiers en fonction de l’activité économique principale de l’entreprise. Le secteur de l’industrie manufacturière comprend toute entreprise se consacrant à la transformation mécanique, physique ou chimique de matériaux, de substances ou de composants en nouveaux produits.