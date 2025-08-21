Les vendeurs à découvert comptent des millions de profits sur la récente baisse de Palantir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les indices boursiers américains chutent; le Nasdaq perd le plus ~0,4%

*

Les biens de consommation de base sont le secteur le plus faible de l'S&P; l'énergie est en tête des gains

*

Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis juin

*

STOXX 600 peu changé

*

Hausse du dollar et du pétrole brut; baisse du bitcoin >1%, baisse de l'or

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en hausse de ~4,34%

LES VENDEURS À DÉCOUVERT COMPTENT DES MILLIONS DE PROFITS SUR LA RÉCENTE BAISSE DE PALANTIR

Les investisseurs qui ont misé sur Palantir Technologies

PLTR.O ont engrangé des profits considérables au cours des six dernières séances, alors que l'action de la société de logiciels d'analyse de données et de défense s'est éloignée de ses plus hauts niveaux historiques, dans le cadre d'un mouvement plus large de désintérêt pour les valeurs technologiques.

Les vendeurs à découvert ont empoché près de 2,6 milliards de dollars entre le 13 et le 20 août, selon la société d'analyse de données Ortex. Les actions de Palantir ont chuté de près de 16,7 % au cours de cette période.

Pour la seule journée de mardi, les vendeurs à découvert ont empoché 906 millions de dollars de bénéfices, ce qui représente la deuxième plus forte hausse en une seule journée, juste derrière les 920 millions de dollars enregistrés en février. L'action a clôturé en baisse de 9,4 % mardi.

Les actions de Palantir ont été sous pression ces derniers temps en raison de plusieurs facteurs, dont le repli des valeurs technologiques américaines.

Les valeurs technologiques en général ont souffert cette semaine , les investisseurs ayant délaissé les poids lourds comme Nvidia NVDA.O et Palantir, qui ont été à l'origine d'une grande partie de la reprise après les creux d'avril de Wall Street. Le secteur des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT a perdu plus de 2 % depuis le début de la semaine.

Les marchés plus larges se sont négociés avec prudence avant le discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell au symposium de Jackson Hole vendredi.

Un autre facteur qui pourrait affecter l'action de Palantir est un rapport du vendeur à découvert Citron Research lundi, qui a appelé à évaluer l'action de Palantir à 40 $.

L'action de Palantir a plus que doublé de valeur depuis le début de l'année, se négociant pour la dernière fois à 200,8 fois les bénéfices prévisionnels, au-dessus de sa moyenne quinquennale de 98.

Jeudi, l'action était en baisse de 0,2 %, à 155,7 dollars, en passe d'étendre sa série de pertes à une septième journée consécutive, si les pertes se maintiennent.

(Shashwat Chauhan)

