Les valorisations des start-ups de l'IA suscitent des craintes de bulle, alors que le financement explose

par Yantoultra Ngui

Les startups de l'intelligence artificielle attirent des sommes record de capital-risque, mais certains des plus grands investisseurs du monde ont averti que les valorisations à un stade précoce commençaient à sembler exagérées, ont déclaré vendredi des cadres supérieurs de l'industrie de l'investissement.

"Il y a un peu de bulle spéculative dans l'espace des entreprises en phase de démarrage", a déclaré Bryan Yeo, directeur des investissements du fonds souverain de Singapour GIC GIC.UL , dans le cadre d'une table ronde au Milken Institute Asia Summit 2025, qui se tient à Singapour.

"Toute entreprise qui démarre avec une étiquette d'IA sera évaluée à des multiples énormes de ce que sont les petits revenus () ", a-t-il déclaré. "Cela peut être juste pour certaines entreprises, mais probablement pas pour d'autres

Au premier trimestre 2025, les startups de l'IA ont levé 73,1 milliards de dollars à l'échelle mondiale, ce qui représente 57,9 % de l'ensemble des fonds de capital-risque, selon PitchBook. Cette montée en puissance a été stimulée par des cycles de financement tels que la levée de fonds de 40 milliards de dollars d'OpenAI, les investisseurs s'étant empressés d'attraper la vague de l'IA.

"Les attentes du marché pourraient être bien supérieures à ce que la technologie pourrait offrir", a déclaré M. Yeo. "Nous assistons aujourd'hui à une explosion des investissements dans l'IA. Cela masque certaines des faiblesses potentielles de l'économie"

Todd Sisitsky, président du gestionnaire d'actifs alternatifs TPG TPG.O , a déclaré que la peur de manquer était dangereuse pour les investisseurs, bien qu'il ait ajouté que les avis étaient partagés sur la question de savoir si le secteur de l'IA avait formé une bulle.

Certaines entreprises d'IA atteignent un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en quelques mois, a-t-il déclaré, tandis que d'autres entreprises en phase de démarrage sont évaluées entre 400 millions et 1,2 milliard de dollars par employé. Il a déclaré que c'était "à couper le souffle"