Les valeurs vertes plongent avec la hausse des taux, faut-il en profiter ?

La hausse des taux pénalise les valeurs vertes en Bourse. (© Adobestock)

Les craintes sur la remontée des taux d'intérêt et de l'inflation ont affecté les entreprises de croissance au premier rang desquelles les valeurs dites «vertes» car exposées aux nouvelles énergies. Faut-il prendre ses distances avec le secteur ou au contraire mettre à profit les récentes baisses ?

Fin février début mars, les valeurs vertes ont décroché sous l'effet des hausses de taux d'intérêt : «Des valeurs que nous avons en portefeuille comme EDPR ou Iberdrola ont enregistré des baisses respectives de 37% et 16% sur leur plus haut» indique Olivier Plaisant, directeur de la gestion actions d'Ecofi (Groupe Crédit Coopératif) et gérant du fonds Ecofi Enjeux Futurs, investi dans des valeurs de croissance du monde entier.

De fait, en un mois les taux des obligations à 10 ans du Trésor américain sont passés de 1% à 1,50%, avec des incursions au-dessus des 1,6%. Les taux allemands sur la même échéance sont passés de -0,60% à -0,23%.

En cause, les perspectives de reprise économique et de rebond de l'inflation notamment sous l'effet du plan de relance américain.

Mais ce sont surtout les taux réels (taux nominal moins l'inflation) qui mettent la pression sur les actions les mieux valorisées du marché. Quand ces taux augmentent, la valeur actualisée des profits futurs diminue.

Un double effet

Le calcul est imparable et les programmes informatiques qui jaugent les entreprises de croissance, comme celles à forte intensité capitalistique (typiquement le secteur de l'énergie) sur leurs perspectives de profits à long terme déclenchent des ventes. À la fois «valeur de croissance» et actives dans le secteur de l'énergie, les entreprises vertes sont