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Les valeurs technologiques propulsent le S&P 500 à un niveau record alors que les cours du pétrole et l'inflation des prix à la production s'apaisent
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,18 %, le S&P 500 progresse de 0,43 %, le Nasdaq s'apprécie de 0,58 %

* Dell et HP en hausse après les résultats solides de Lenovo

* Tapestry affiche la plus forte baisse du S&P 500 après la publication de son rapport trimestriel

* Les chiffres de l'inflation des prix à la production pour juillet s'avèrent inférieurs aux prévisions

(Mise à jour des cours dans l'ensemble du texte et ajout des commentaires des analystes) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 a atteint jeudi un plus haut historique en cours de séance, porté par la hausse des valeurs des semi-conducteurs et d’autres poids lourds du secteur technologique, alors que le recul des cours du pétrole brut et la modération de l’inflation des prix à la production ont stimulé l’appétit pour le risque.

Sandisk SNDK.O et Micron MU.O figuraient parmi les plus fortes hausses de l’indice de référence, progressant respectivement de 15 % et 5,6 %. L’indice plus large des puces électroniques .SOX a gagné 1,8 % et a atteint son plus haut niveau depuis près d’un mois.

Les valeurs technologiques ont également soutenu le Nasdaq, tandis que l’indice des technologies de l’information du S&P 500

.SPLRCT a gagné 0,9 %, soutenu par de modestes hausses chez Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

« Nous commençons à observer une véritable reprise généralisée des bénéfices dans tous les secteurs… où la valeur ne sera plus uniquement attribuée aux entreprises de semi-conducteurs et de centres de données, mais reviendra désormais aux créateurs de modèles eux-mêmes », a déclaré Josh Chastant, directeur général des marchés publics chez GuideStone.

« Cette tendance sera favorable à l’ensemble du secteur de l’IA. »

À 12 h 04 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 96,14 points, soit 0,18 %, à 53 674,13, le S&P 500 .SPX gagnait 33,09 points, soit 0,43 %, à 7 781,59 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 153,18 points, soit 0,58 %, à 26 741,66.

Cisco Systems CSCO.O a chuté de 9 % bien que le fabricant d’équipements réseau ait annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street , ce qui a pesé sur le Dow.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 3 % après six séances consécutives de hausse, les investisseurs anticipant un affaiblissement de la demande mondiale cette année et une augmentation des stocks de brut américains.

L’Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale, restait fortement réduit.

Les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en juillet, les prix des biens ayant baissé et le coût des services ayant légèrement augmenté, tandis que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a modérément augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché de l’emploi stable, selon les données publiées.

Cela fait suite à des données d’inflation à la consommation modérées pour le mois de juillet , qui ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendrait ses taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion .

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur un maintien des taux d’intérêt de la Fed le mois prochain, anticipant une probabilité de 65 % contre 60 % avant la publication des chiffres, comme l’ont montré les contrats à terme indexés sur le taux directeur de la Fed.

Le Dow .DJI oscillait près de son plus haut historique, tandis que le Nasdaq .IXIC se situait à environ 1,6 % en dessous de son propre sommet.

Les résultats solides enregistrés dans plusieurs secteurs, notamment celui des technologies, ont donné un nouvel élan aux actions américaines après un début de second semestre 2026 mouvementé.

L'action Netflix NFLX.O a progressé de 3,3 % après que l'investisseur milliardaire Bill Ackman a dévoilé une nouvelle participation dans le géant du streaming, dans le cadre de la plus importante refonte du portefeuille de Pershing Square depuis des années.

L'action Tapestry TPR.N a plongéde 14 %après que le propriétaire de Coach a annoncé une croissance annuelle atone de son chiffre d'affaires .

Les fabricants d’ordinateurs Dell Technologies DELL.N et HP HPQ.N ont progressé respectivement de 2,7 % et 4 %, après que les résultats du chinois Lenovo 0992.HK ont dépassé les attentes .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,78 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,41 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 129 nouveaux plus hauts et 68 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

APPLE
303,2100 USD NASDAQ +0,32%
CISCO SYSTEMS
112,6463 USD NASDAQ -9,07%
DELL TECH RG-C
495,820 USD NYSE +2,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 725,79 Pts Index Ex -0,08%
HP
30,256 USD NYSE +3,40%
LENOVO GROUP
3,795 EUR Tradegate +16,59%
MICRON TECHNOLOGY
966,2800 USD NASDAQ +6,03%
MICROSOFT
494,3800 USD NASDAQ +0,40%
NASDAQ Composite
26 765,85 Pts Index Ex +0,67%
NETFLIX
77,2650 USD NASDAQ +4,12%
NVIDIA
225,1400 USD NASDAQ +0,47%
Pétrole Brent
87,73 USD Ice Europ -0,93%
S&P 500
7 789,39 Pts CBOE +0,53%
S&P 500 INDEX
7 789,46 Pts CBOE +0,53%
SANDISK
1 543,0000 USD NASDAQ +14,78%
TAPESTRY
130,580 USD NYSE -14,98%
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