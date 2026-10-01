Les valeurs technologiques portées par Micron, mais la chute des bons du Trésor pèse sur les marchés

par Ankur Banerjee

Les valeurs technologiques asiatiques ont progressé jeudi, portées parles résultats exceptionnelsdu fabricant de puces d'IA Micron , tandis que les obligations américaines ont peiné après avoir subi leur plus forte correction trimestrielle depuis plus de trois décennies, les risques d'inflation liés à la hausse des prix de l'énergie persistant.

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient ont maintenu les prix du brut à un niveau élevé.Les contrats à terme sur le Brent ont bondi de 42 % au cours du trimestre juillet-septembre.

Les résultats financiers très attendus de Micron MU.O , un fournisseur clé de Nvidia NVDA.O , figure de proue de l'IA, ont mis en évidence une forte demande de puces mémoire destinées à l'IA, avec des engagements financiers au titre de contrats d'approvisionnement à long terme s'élevant à 32 milliards de dollars, contre 22 milliards en juin.

Cela a contribué à faire progresser les marchés boursiers asiatiques, fortement orientés vers les technologies. Le Nikkei japonais .N225 a bondi de plus de 3 %, et le KOSPI sud-coréen a effacé ses pertes antérieures pour gagner 1,7 %. L'indice boursier de référence taïwanais .TWII a progressé de 0,8 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq américain NQc1 ont progressé de 0,7 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ont gagné 0,4 %. Les contrats à terme sur les actions européennes ont toutefois reculé de 0,75 %, tandis que les marchés asiatiques peu exposés aux titres liés à l'IA ont également fléchi.

“Les résultats de Micron constituent une nouvelle confirmation solide de la demande en matière d'IA et de mémoire, mais les marchés pourraient de plus en plus se demander si nous ne nous rapprochons pas du pic de la pénurie de mémoire, même si la demande continue de dépasser l'offre”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

“Le contexte macroéconomique devient également plus contrasté. L'affaiblissement des données américaines a quelque peu allégé la pression sur les anticipations concernant la Fed et les taux à court terme, mais les taux à long terme restent élevés; les inquiétudes liées au coût du capital n'ont donc pas vraiment disparu”, a ajouté Chanana.

Les investisseurs ont également pris en compte des données sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu , qui ont réduit la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES ÉLEVÉS SE FONT SENTIR

Les rendements obligataires mondiaux ont bondi en septembre alors que les cours des obligations s'effondraient , la flambée des coûts de l'énergie attisant les craintes inflationnistes et l'essor de l'IA stimulant la croissance économique, ce qui a conduit les investisseurs à se préparer à une période où les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a atteint 5,306 %, son plus haut niveau depuis la mi-juin 2007. Le rendement à 10 ans a progressé de 87 points de base au cours du trimestre juillet-septembre, soit la plus forte hausse trimestrielle depuis 1994, selon les données de LSEG.

L'attention des marchés s'est portée sur la durée pendant laquelle les rendements des bons du Trésor américain resteront au-dessus du seuil psychologique de 5 % , tandis que certains investisseurs envisagent même la possibilité que les rendements franchissent la barre des 6 %.

“Aux États-Unis, la dette a dépassé les 40 000 milliards de dollars et la situation budgétaire ne montre aucun signe d'amélioration. Ainsi, le chiffre de 5 % à lui seul, en termes absolus, ne veut pas vraiment dire grand-chose, surtout si on le replace dans son contexte historique”, a déclaré Darren Shames, responsable mondial des ventes de taux chez Nomura.

“Mais je pense que c'est la trajectoire de l'évolution des taux, leur vitesse de progression, qui retient véritablement l'attention des investisseurs.”

Les rendements au Japon ont eux aussi atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, tandis que ceux de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni ont tous atteint leurs plus hauts niveaux depuis 17 à 19 ans.

Jeudi, le rendement de l'obligation d'État japonaise de référence à 10 ans JP10YTN=JBTC s'établissait à 3,11 %, non loin du plus haut niveau atteint depuis 30 ans la semaine dernière.

LE RALENTISSEMENT DE L'INFLATION AUX ÉTATS-UNIS TEMPÈRE LES PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

Suite à la publication mercredi d'un indice de l'inflation américaine inférieur aux prévisions , les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 38 % d'une hausse des taux par la Fed ce mois-ci, contre 50 % la veille, selon l'outil FedWatch du CME.

La Fed a relevé ses taux en septembre pour la première fois en trois ans et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les mois à venir.

Les probabilités d'une hausse des taux en octobre ont également été réduites par les commentaires du président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré mardi qu'il ne voyait “aucune urgence” à prendre de nouvelles mesures.

Le dollar américain est resté ferme, soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor. L'euro EUR= s'est stabilisé à 1,1321 dollar après avoir chuté de 2,5 % le mois dernier. Le yen japonais JPY= a reculé de 0,5 % à 158,21 pour un dollar, après avoir progressé de 1,5 % en septembre.

Du côté des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,4 % à 96,64 dollars le baril.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei japonais, à forte composante technologique, bondit de 3 %, tandis que le KOSPI coréen progresse de près de 2 %

* Les chiffres de l'inflation américaine, plus faibles que prévu, tempèrent les anticipations de hausse des taux

* Les rendements obligataires, à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, incitent les investisseurs à la prudence

* Les rendements américains à 10 ans ont augmenté de 87 points de base au dernier trimestre, leur plus forte hausse depuis 1994

(Refonte et mise à jour pour l'après-midi en Asie)