information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 09:35

Les valeurs technologiques et les puces électroniques européennes chutent après que les résultats trimestriels d'Oracle ont été inférieurs aux attentes de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions des sociétés européennes de semi-conducteurs et de technologie chutent après que les résultats trimestriels de la société américaine Oracle ORCL.N ont été inférieurs aux attentes du marché

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P est en baisse de 0,8%, parmi les plus mauvaises performances de l'indice STOXX 600 .STOXX , qui perd 0,2%

** Un trader local déclare que les chiffres d'Oracle ont alimenté les inquiétudes concernant le refroidissement de la demande des entreprises pour ses services d'intelligence artificielle

** Le trader ajoute qu'il "devrait peser sur les noms liés à l'IA aujourd'hui"

** Les fabricants d'équipements ASML ASML.AS et ASMI

ASMI.AS chutent d'environ 1,2%, tandis que le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics STMPA.PA est en baisse de 1%

** Le fournisseur français de matériaux pour puces Soitec

SOIT.PA , la société belge de semi-conducteurs Melexis

MLXS.BR et le développeur allemand de logiciels Teamviewer

TMV.DE sont en baisse d'environ 1%

** Le plus grand fabricant de logiciels d'Europe, SAP

SAPG.DE , chute de 2,9% et se retrouve en bas de l'indice allemand des valeurs vedettes .GDAXI .