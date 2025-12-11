 Aller au contenu principal
Les valeurs technologiques et les puces électroniques européennes chutent après que les résultats trimestriels d'Oracle ont été inférieurs aux attentes de Wall Street
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions des sociétés européennes de semi-conducteurs et de technologie chutent après que les résultats trimestriels de la société américaine Oracle ORCL.N ont été inférieurs aux attentes du marché

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P est en baisse de 0,8%, parmi les plus mauvaises performances de l'indice STOXX 600 .STOXX , qui perd 0,2%

** Un trader local déclare que les chiffres d'Oracle ont alimenté les inquiétudes concernant le refroidissement de la demande des entreprises pour ses services d'intelligence artificielle

** Le trader ajoute qu'il "devrait peser sur les noms liés à l'IA aujourd'hui"

** Les fabricants d'équipements ASML ASML.AS et ASMI

ASMI.AS chutent d'environ 1,2%, tandis que le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics STMPA.PA est en baisse de 1%

** Le fournisseur français de matériaux pour puces Soitec

SOIT.PA , la société belge de semi-conducteurs Melexis

MLXS.BR et le développeur allemand de logiciels Teamviewer

TMV.DE sont en baisse d'environ 1%

** Le plus grand fabricant de logiciels d'Europe, SAP

SAPG.DE , chute de 2,9% et se retrouve en bas de l'indice allemand des valeurs vedettes .GDAXI .

