Les valeurs technologiques et les banques pèsent sur Wall Street ; Trump atténue les craintes concernant le pétrole iranien

Les investisseurs recherchent de la valeur en dehors des valeurs technologiques

Les actions bancaires souffrent malgré quelques bénéfices positifs

L'or et l'argent atteignent de nouveaux records grâce à la demande de valeurs refuges

Le pétrole chute brutalement après que Trump a modéré ses avertissements à l'égard de l'Iran

(Mise à jour des cours de clôture) par Isla Binnie et Alun John

Les valeurs technologiques et bancaires ont entraîné les indices de Wall Street dans une deuxième journée de baisse mercredi, tandis que les prix du pétrole se sont éloignés des sommets du jour après que le président américain Donald Trump ait atténué les avertissements concernant les troubles en Iran, bien que l'incertitude économique et géopolitique persistante ait continué à soutenir les métaux précieux. Les publications de résultats de trois des plus grandes banques américaines ont montré une augmentation des bénéfices grâce à l'octroi de prêts aux consommateurs et aux entreprises en quête de crédit, ainsi qu'une augmentation des frais liée à un rebond des transactions, bien que Wells Fargo n'ait pas atteint les prévisions de bénéfices. Les investisseurs ont vendu les actions des banques, faisant chuter les actions de Bank of America BAC.N de plus de 4%, celles de Citigroup C.N de 4,5% et celles de Wells Fargo

WFC.N de plus de 5%. Les actions des banques .SPXBK ont fait un bond de 25% au cours des 12 derniers mois, mais ont chuté cette semaine en partie à cause d'une proposition de Trump visant à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit .

"Après une belle progression et des résultats médiocres, on assiste à des prises de bénéfices et à une consolidation" dans les banques, a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut. "D'une manière générale, les gens restent optimistes à l'égard du groupe La vente s'est étendue aux valeurs technologiques et de croissance alors que les investisseurs recherchaient de bonnes affaires, tandis que Broadcom et Fortinet FTNT.O ont chuté après un rapport de Reuters sur les nouvelles limites imposées par les autorités chinoises aux entreprises nationales qui utilisent des logiciels de cybersécurité fabriqués par une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en baisse de 1% à 23 471,75. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,09% à 49 149,63, et le S&P 500

.SPX a baissé de 0,53% à 6 926,60. Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté plus que prévu et que les prix à la production ont légèrement augmenté en novembre, ce qui a renforcé les attentes générales selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt à deux reprises au cours de l'année. FEDWATCH

PEUT-ÊTRE PAS D'ATTAQUE CONTRE L'IRAN Cette semaine, les traders sont confrontés à des questions sur l'indépendance de la Réserve fédérale , le désir des États-Unis de contrôler le Groenland et ses implications pour l'alliance de l'Otan, et la question de savoir si les États-Unis attaqueraient l'Iran après la répression de manifestations historiques

Les prix du pétrole se sont établis à la hausse, mais ont ensuite perdu la plupart des gains de la journée après que M. Trump a déclaré mercredi après-midi qu'il avait été informé que les meurtres dans le cadre de la répression des manifestations nationales en Iran diminuaient et qu'il pensait qu'il n'y avait actuellement aucun plan pour des exécutions à grande échelle.

"Le marché pense maintenant qu'il n'y aura peut-être pas d'attaque contre l'Iran, ce qui a entraîné une hausse de la bourse et une chute rapide des prix du pétrole", a déclaré Phil Flynn, analyste principal du Price Futures Group.

M. Trump a déclaré que les États-Unis "surveilleraient le processus" en Iran. Le pétrole brut américain CLc1 a chuté de 1,1 % à 60,49 dollars le baril et le Brent LCOc1 a baissé de 0,93 % à 64,86 dollars le baril. Les attentes d'une augmentation de l'offre en provenance du Venezuela et les nouvelles selon lesquelles la société nationale d'énergie du pays a commencé à inverser les réductions de la production de pétrole effectuées dans le cadre d'un embargo américain ont limité les gains de prix. Le dollar, quant à lui, s'est légèrement renforcé face à l'euro, bénéficiant de la perspective que la Fed attende plusieurs mois avant de recommencer à réduire ses taux d'intérêt.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,1% à 99,09, avec l'euro en dernier EUR= en hausse de 0,01% à 1,1643 $.

PAVÉ D'OR?

Une grande partie de la dynamique du marché a été réservée aux métaux précieux.

L'argent a dépassé les 92 dollars l'once pour la première fois mercredi. Il a commencé en 2025 sous les 30 dollars l'once, et a fait un bond de 29% au cours des neuf premiers jours de l'année. XAG= GOL/ L'or a touché un nouveau record à 4 641,40 $ l'once et a été vu pour la dernière fois en hausse 0,73 % à 4 620,60 $ l'once. Le cuivre atteint également des niveaux sans précédent. CMCU3

MET/L "Tous les chemins mènent à l'or et à l'argent", a déclaré Alex Ebkarian, directeur des opérations chez Allegiance Gold, citant la demande de divers acheteurs et notant que le marché est dans une phase haussière structurelle.

L'or ne rapporte aucun intérêt et se comporte généralement bien lorsque les taux d'intérêt sont bas et que l'incertitude est grande. La Cour suprême des États-Unis a supprimé un point de l'ordre du jour de la journée en ne rendant pas de décision sur la légalité des tarifs douaniers mondiaux de Trump . Pendant ce temps, le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites.