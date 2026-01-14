Un équipage de l'ISS en route pour la Terre après une évacuation médicale, une première

Les membres de l'équipage de la mission Crew-11 à leur départ de Cape Canaveral, en Floride, le 1er août 2025 ( AFP / Gregg Newton )

Quatre astronautes ont quitté mercredi la Station spatiale internationale (ISS) de manière anticipée en raison d'un problème de santé affectant l'un d'entre eux, une situation inédite dans l'histoire du laboratoire orbital.

Ce retour vers la Terre avec plusieurs semaines d'avance ne constitue pas pour autant une évacuation d'urgence, a insisté la Nasa, qui s'est voulue rassurante sur l'état de santé de l'astronaute concerné.

"Le membre de l'équipage était et reste dans un état stable", a ainsi assuré Rob Navias, un responsable de l'agence spatiale américaine peu avant leur départ de l'ISS, vers 22H20 GMT.

Ni son identité ni les détails de ce problème médical n'ont été communiqués par l'agence.

Les astronautes américains Mike Fincke et Zena Cardman et leurs homologues russe Oleg Platonov et japonais Kimiya Yui voyagent à bord d'une capsule Dragon de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk et devraient amerrir au large de la Californie vers 8H40 GMT jeudi.

- "Douce-amère" -

L'astronaute de la NASA, Mike Fincke, le 31 juillet 2025 à Cap Canaveral, en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

"Nous allons tous bien", avait tenu à rassurer le pilote de la mission, Mike Fincke, cette semaine dans un message sur le réseau social LinkedIn.

"Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie et qui vise à permettre la réalisation d'examens médicaux appropriés au sol, où toutes les capacités diagnostiques sont disponibles. C'est la bonne décision, même si elle est douce-amère", a-t-il poursuivi.

Les quatre membres de l'équipage étaient également apparus souriants lundi lors de la retransmission en direct d'une passation de commandement.

Leur évacuation a été motivée par l'existence d'un "risque persistant" et "l'incertitude quant au diagnostic", avait expliqué la semaine passée le médecin-chef de la Nasa, James Polk.

Elle avait suivi le report d'une sortie extra-véhiculaire prévue le jeudi 8 janvier et lié à ce problème médical.

Les quatre membres de la mission Crew-11 avaient rejoint l'ISS en août et devaient y rester jusqu'à une prochaine rotation d'équipage, prévue pour mi-février.

Sophie Adenot, le 24 novembre 2025 à Toulouse ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Cette mission, nommée Crew-12, à laquelle doit prendre part l'astronaute française Sophie Adenot, pourrait donc partir plus tôt que prévu, a fait savoir la Nasa.

Entre-temps, la Station spatiale internationale restera occupée par un astronaute américain et deux cosmonautes russes arrivés en novembre, acheminés par un vaisseau russe Soyouz.

- Préparés au pire -

L'agence spatiale russe Roscosmos opère avec la Nasa au sein de l'ISS et les deux agences transportent à tour de rôle un ressortissant de l'autre pays, l'un des rares domaines de collaboration perdurant entre les Etats-Unis et la Russie.

Habitée en permanence depuis 2000, la Station spatiale internationale est un modèle de coopération internationale réunissant notamment l'Europe, le Japon, les Etats-Unis et la Russie.

Les astronautes, spationautes ou cosmonautes qui y séjournent sont formés pour réaliser des missions scientifiques variées, mais aussi pour faire face aux possibles complications liées à la vie dans l'espace.

L'équipage évacué avait été préparé à "gérer des situations médicales imprévues", avait rappelé un haut responsable de la Nasa, Amit Kshatriya.

Durant son séjour de plusieurs mois dans ce laboratoire situé à 400 km au-dessus de la Terre, l'équipage devait mener diverses missions scientifiques allant de l'étude de la division cellulaire des plantes aux cellules-souches humaines et même à la simulation de scénarios d'alunissage, dans le cadre du programme Artemis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune.