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Les valeurs technologiques du secteur du matériel informatique sont à la traîne, sous le poids des inquiétudes liées aux rendements de l'IA
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 18:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les entreprises de matériel technologique de l'indice S&P 500 « .SPX » figurent parmi les titres les moins performants de la semaine

** L'indice S&P 1500 « Tech Hardware & Equipment »

.SPCOMTEHW a reculé de 3,3 % cette semaine, contre une baisse de 1,2 % pour le S&P 500 .SPX

** Les valeurs liées aux infrastructures d’IA ont reculé cette semaine, sur fond d’inquiétudes quant au fait que les opérateurs de centres de données, lourdement endettés, pourraient mettre plus de temps que prévu à générer des rendements sur leurs investissements dans l’IA

** Les plus fortes baisses hebdomadaires sont celles des fabricants d’équipements réseau Lumentum Holdings LITE.O et Ciena CIEN.N , en recul respectivement de 2,5 % et 3,2 % vendredi, après avoir perdu près d’un quart de leur valeur jusqu’à la clôture de jeudi

** Malgré les pertes enregistrées cette semaine, l'action LITE a plus que doublé depuis le début de l'année

** Parmi les fabricants de composants optiques, Applied Optoelectronics AAOI.O recule de 3,3 %, tandis que Fabrinet

FN.N perd 2,1 %

** Le fabricant de serveurs Hewlett Packard Enterprise

HPE.N , le fabricant de composants optiques Coherent COHR.N , le fabricant d'électronique Flex FLEX.O et le fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O ont reculé de 3,6 % à 4,4 %

Valeurs associées

APPLIED OPTOELEC
77,1600 USD NASDAQ -7,85%
CIENA
336,940 USD NYSE -5,48%
COHERENT
235,115 USD NYSE -6,15%
FABRINET
370,660 USD NYSE -3,72%
FLEX
91,9800 USD NASDAQ -6,62%
HP ENTERPRISE
55,040 USD NYSE -6,12%
LUMENTUM HLDNGS
836,6033 USD NASDAQ -3,79%
S&P 500 INDEX
7 662,33 Pts CBOE -1,06%
SUPER MICRO
31,8700 USD NASDAQ -9,18%
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