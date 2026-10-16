Les valeurs technologiques du secteur du matériel informatique sont à la traîne, sous le poids des inquiétudes liées aux rendements de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les entreprises de matériel technologique de l'indice S&P 500 « .SPX » figurent parmi les titres les moins performants de la semaine

** L'indice S&P 1500 « Tech Hardware & Equipment »

.SPCOMTEHW a reculé de 3,3 % cette semaine, contre une baisse de 1,2 % pour le S&P 500 .SPX

** Les valeurs liées aux infrastructures d’IA ont reculé cette semaine, sur fond d’inquiétudes quant au fait que les opérateurs de centres de données, lourdement endettés, pourraient mettre plus de temps que prévu à générer des rendements sur leurs investissements dans l’IA

** Les plus fortes baisses hebdomadaires sont celles des fabricants d’équipements réseau Lumentum Holdings LITE.O et Ciena CIEN.N , en recul respectivement de 2,5 % et 3,2 % vendredi, après avoir perdu près d’un quart de leur valeur jusqu’à la clôture de jeudi

** Malgré les pertes enregistrées cette semaine, l'action LITE a plus que doublé depuis le début de l'année

** Parmi les fabricants de composants optiques, Applied Optoelectronics AAOI.O recule de 3,3 %, tandis que Fabrinet

FN.N perd 2,1 %

** Le fabricant de serveurs Hewlett Packard Enterprise

HPE.N , le fabricant de composants optiques Coherent COHR.N , le fabricant d'électronique Flex FLEX.O et le fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O ont reculé de 3,6 % à 4,4 %