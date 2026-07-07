Les valeurs technologiques australiennes emboîtent le pas à leurs homologues de Wall Street et progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ progressent jusqu'à 3,5 %, atteignant leur plus haut niveau depuis le 18 juin

** Le sous-indice enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 29 juin

** Le sous-indice est en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de hausse si la tendance actuelle se maintient

** L'indice de référence .AXJO recule de 0,2 %

** Le secteur technologique progresse après que son homologue américain, l'indice Nasdaq Composite .IXIC , a clôturé en forte hausse lundi, grâce au rebond de Broadcom et d'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs .N ** WiseTech Global, l'un des principaux acteurs du secteur, bondit de 11,4 % après que le fournisseur de logiciels logistiques a annoncé que son cofondateur, Richard White, allait quitter de son poste de président exécutif

** Depuis le début de l'année, l'indice AXIJ recule de 14,2 %, tandis que l'indice AXJO progresse de 1,2 %