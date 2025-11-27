 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 203,38
+1,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs technologiques australiennes augmentent, l'optimisme technologique revenant à Wall Street
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 04:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 novembre - ** Les valeurs technologiques australiennes

.AXIJ augmentent de 2,7%, en voie de réaliser leur meilleure séance depuis le 29 août si les gains se maintiennent

** Le sous-indice suit la hausse du Nasdaq .IXIC dans la nuit grâce aux résultats positifs du fabricant de serveurs d'IA Dell Technologies DELL.N qui a relancé le secteur technologique

** WiseTech Global WTC.AX gagne 6,2%, Catapult Sports

CAT.AX ajoute 4,2%, tandis que Life360 360.AX augmente de 3,3%

** AXIJ en baisse de 13,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
133,240 USD NYSE +5,82%
LIFE360 CDI
25,5000 USD OTCBB 0,00%
NASDAQ Composite
23 214,69 Pts Index Ex +0,82%
WISETECH GLOB
36,960 EUR Tradegate -1,81%
WISETECH GLOB
42,5000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

