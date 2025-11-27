Les valeurs technologiques australiennes augmentent, l'optimisme technologique revenant à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 novembre - ** Les valeurs technologiques australiennes

.AXIJ augmentent de 2,7%, en voie de réaliser leur meilleure séance depuis le 29 août si les gains se maintiennent

** Le sous-indice suit la hausse du Nasdaq .IXIC dans la nuit grâce aux résultats positifs du fabricant de serveurs d'IA Dell Technologies DELL.N qui a relancé le secteur technologique

** WiseTech Global WTC.AX gagne 6,2%, Catapult Sports

CAT.AX ajoute 4,2%, tandis que Life360 360.AX augmente de 3,3%

** AXIJ en baisse de 13,6 % depuis le début de l'année