Les valeurs technologiques australiennes atteignent leur plus bas niveau depuis 9 mois et suivent leurs homologues américaines
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 03:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 janvier - ** Le sous-indice technologique australien

.AXIJ perd jusqu'à 2,4%, atteignant son niveau le plus bas depuis le 8 avril 2025

** Le sous-indice suit la chute du Nasdaq NDAQ.O qui a perdu 0,66% sur la semaine vendredi .N

** Les valeurs technologiques Xero XRO.AX et WiseTech Global WTC.AX font chuter le sous-indice australien de 2,7 % et 4,6 %, respectivement

** Sous-indice en baisse de 4,7% en janvier jusqu'à présent

Valeurs associées

NASDAQ
100,9900 USD NASDAQ +0,66%
WISETECH GLOB
38,600 EUR Tradegate -0,04%
WISETECH GLOB
44,7500 USD OTCBB -0,56%
XERO
67,8500 USD OTCBB 0,00%
