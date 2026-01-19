Les valeurs technologiques australiennes atteignent leur plus bas niveau depuis 9 mois et suivent leurs homologues américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 janvier - ** Le sous-indice technologique australien
.AXIJ perd jusqu'à 2,4%, atteignant son niveau le plus bas depuis le 8 avril 2025
** Le sous-indice suit la chute du Nasdaq NDAQ.O qui a perdu 0,66% sur la semaine vendredi .N
** Les valeurs technologiques Xero XRO.AX et WiseTech Global WTC.AX font chuter le sous-indice australien de 2,7 % et 4,6 %, respectivement
** Sous-indice en baisse de 4,7% en janvier jusqu'à présent
