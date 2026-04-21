Les valeurs sûres de Hong Kong, Cathay et MTR, exploitent le marché obligataire en dollars de Hong Kong, qui connaît une hausse record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les émissions en dollars de Hong Kong atteignent un niveau record depuis le début de l'année - données LSEG

* MTR lève 18,9 milliards de dollars HK sous forme d'obligations vertes en trois tranches, selon la feuille de conditions

* Cathay prévoit une émission obligataire d'environ 2 milliards de dollars HK, selon des sources

(Mise à jour de la taille et du prix de l'opération de MTR à partir de la nouvelle fiche technique vue par Reuters au paragraphe 1, 4-5 et au deuxième point) par Scott Murdoch, Julie Zhu et Yantoultra Ngui

Deux des plus grandes entreprises de Hong Kong, l'opérateur de transport MTR Corp et la compagnie aérienne Cathay Pacific 0293.HK , lèvent environ 21 milliards de dollars HK (2,68 milliards de dollars) par le biais d'émissions obligataires séparées, selon des sources et une feuille de conditions vue par Reuters, alors que la demande de financement en dollars de Hong Kong atteint un niveau record depuis le début de l'année.

Les données du LSEG montrent que les émissions d'obligations en dollars de Hong Kong ont atteint 115,7 milliards de dollars HK au 21 avril, soit une augmentation de 16,4 % par rapport à l'année précédente et le total le plus élevé jamais enregistré depuis le début de l'année.

Les émissions annuelles ont atteint un record de 360,6 milliards de dollars HK en 2025, soit une augmentation d'environ 17 % par rapport à 2024 et le total annuel le plus élevé jamais enregistré selon les données du LSEG.

MTR Corp 0066.HK , l 'opérateur du système de métro populaire de Hong Kong et propriétaire de terrains,lève 18,9 milliards de dollars HK dans une obligation verte en trois tranches , selon une feuille de conditions finale vue par Reuters.

L'opération comprend une tranche de 8,39 milliards de dollars HK à cinq ans au taux de 2,88%, une tranche de 7,5 milliards de dollars HK à 10 ans au taux de 3,30% et une tranche de 3 milliards de dollars HK à 30 ans au taux de 4,00%, selon la feuille de conditions.

Les investisseurs ont placé plus de 60 milliards de dollars HK d'ordres pour les obligations de MTR, selon un message des teneurs de livres vu par Reuters.

MTR Corp n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

CATHAY VISE 2 MILLIARDS DE DOLLARS HONGKONGAIS

Par ailleurs, le transporteur hongkongais Cathay Pacific

0293.HK cherche à lever environ 2 milliards de dollars hongkongais (255,41 millions de dollars) par le biais d'une ou deux tranches d'obligations à taux fixe en dollars hongkongais, selon deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les deux transactions obligataires ont lieu alors que les émetteurs de dette et les investisseurs évaluent la probabilité qu'un accord soit conclu pour mettre fin à la guerre en Iran et que le détroit d'Ormuz soit rouvert, des facteurs qui ont entraîné une forte hausse des coûts du carburant.

La compagnie aérienne prévoit d'émettre une obligation à taux fixe de trois ou cinq ans en dollars de Hong Kong, voire les deux, selon une feuille de conditions vue par Reuters mardi.

Un appel aux investisseurs internationaux aura lieu mardi et l'opération obligataire pourrait débuter mercredi, selon le document, qui ne précise pas le montant de l'opération.

HSBC HSBA.L est l'arrangeur du programme de billets à moyen terme de Cathay, tandis que les courtiers comprennent Bank of China (Hong Kong), Barclays, BNP Paribas, DBS DBSM.SI , Morgan Stanley MS.N , OCBC OCBC.SI , Standard Chartered

STAN.L et UBS UBSG.S , selon la circulaire d'offre de Cathay.

Les sources n'ont pas pu être nommées, les informations n'ayant pas encore été rendues publiques.

Cathay n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les compagnies aériennes mondiales sont confrontées à un environnement opérationnel difficile dans le sillage de la guerre en Iran et de la flambée des prix du kérosène, qui ne devrait pas s'atténuer à court terme.

Cathay a déclaré au début du mois qu'elle supprimerait certains vols de la mi-mai à la fin du mois de juin, en raison de la hausse des prix du kérosène provoquée par le conflit.

(1 $ = 7,8309 dollars de Hong Kong)