Les valeurs préférées de Morgan Stanley dans la crise

(© Fotolia)

La banque privilégie les sociétés de qualité dont les valorisations sont devenues plus attractives. Elle voit pour les titres Alstom, Essilorluxottica, Schneider Electric et Vivendi des potentiels de hausse entre 30 et 57%.

«Des sociétés de qualité à des prix meilleurs» (Good companies at better prices). C'est ce que recommande d'acheter Morgan Stanley. La banque considère que les valeurs cycliques seront celles qui conduiront la remontée du marché lorsque celui-ci aura atteint son point bas.

Cependant, avec un niveau d'incertitude encore élevé et des valorisations maintenant plus basses, elle estime que beaucoup d'investisseurs maintiendront un biais en faveur de la «qualité» en privilégiant les entreprises solides dont les prix sont maintenant plus attractives

Morgan Stanley a ainsi sélectionné une quarantaine de sociétés dans le monde entier qui répondent à plusieurs critères : une capitalisation supérieure à 10 milliards de dollars, une recommandation boursière à «surpondérer» par les analystes de la banque, une rentabilité des fonds propres supérieure à la moyenne des entreprises de leur secteur et de leur zone géographique, et une baisse de leur cours de bourse d'au moins 15% par rapport à leur point haut depuis 52 semaines.

Quatre grandes valeurs cotées sur Euronext Paris ressortent dans la liste de Morgan Stanley Alstom

La banque apprécie toujours Alstom. Elle considère que le secteur ferroviaire est le plus attractif dans l'univers des biens d'équipement. La croissance des volumes du fabricant de TGV devrait s'accompagner d'une hausse des marges liée