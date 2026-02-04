Les valeurs mondiales du logiciel sont touchées par le signal d'alarme lancé par Anthropic sur les perturbations de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions européennes du secteur des logiciels chutent en raison des craintes de perturbations liées à l'IA

*

Les valeurs logicielles américaines en demi-teinte après la déroute de mardi

*

JP Morgan souligne les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence de l'IA

*

Les sociétés de publicité sont également mises sous pression par les progrès de l'IA

(Ajoute le contexte aux paragraphes 4 et 5, les remarques de Jensen Huang au paragraphe 3) par Danilo Masoni

Les actions européennes et américaines du secteur des logiciels ont eu du mal à trouver un soutien mercredi, alors que la chute du secteur s'est étendue à l'Asie, alimentée par les inquiétudes croissantes que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient bouleverser les modèles d'affaires des entreprises.

Les valeurs européennes de l'analyse de données, des services professionnels et des logiciels ont chuté pour la deuxième journée dans des échanges volatils, reflétant les pertes des pairs mondiaux après que le nouvel outil d'IA juridique d'Anthropic ait souligné la menace pour les entreprises considérées comme les plus exposées à la perturbation de l'IA.

Ces baisses sont intervenues alors même que le directeur général de Nvidia , Jensen Huang, a dissipé les craintes que l'IA ne remplace les logiciels et les outils connexes, qualifiant cette idée d'"illogique" et déclarant que "le temps fera son œuvre"

Certains analystes ont déclaré que la liquidation reflétait une ruée pour protéger les portefeuilles des perturbations liées à l'IA, car les progrès rapides de la technologie brouillent les évaluations et les perspectives commerciales au-delà des prévisions habituelles des entreprises pour les trois à cinq prochaines années.

Les logiciels sont considérés comme particulièrement vulnérables aux perturbations, car des outils tels que Claude automatisent de plus en plus les tâches routinières qui ont longtemps étayé le pouvoir de fixation des prix de l'industrie.

"Nous sommes maintenant dans un environnement où le secteur n'est pas seulement coupable jusqu'à preuve du contraire, mais où il est maintenant condamné avant le procès", a déclaré Toby Ogg, analyste chez J.P. Morgan.

"Nous avons l'impression, d'après les discussions avec les investisseurs, que l'appétit général pour intervenir reste généralement faible", a-t-il ajouté, citant des risques tels que la concurrence des entreprises natives de l'IA et les clients qui construisent leurs propres solutions en interne.

Le britannique RELX REL.L et le néerlandais Wolters Kluwer

WLSNc.AS - principaux fournisseurs de services d'analyse pour le secteur juridique - ont chuté d'environ 3 % dans les échanges de la matinée avant de limiter leurs pertes, après avoir plongé de plus de 14 % et 12 % respectivement mardi.

Les actions des sociétés américaines de logiciels et de services .SPLRCIS ont été mitigées dans les échanges avant bourse après une chute de près de 13 % sur cinq séances consécutives. Thomson Reuters TRI.O , société mère de Reuters News, cotée au Nasdaq, est restée stable dans un faible volume après la chute record de 16 % enregistrée mardi, en raison des craintes que l'IA puisse menacer sa principale division juridique.

Le London Stock Exchange Group LSEG.L a glissé jusqu'à 6,9 %, prolongeant la chute de près de 13 % de mardi.

Les exportateurs indiens de technologies de l'information

.NIFTYIT ont également chuté fortement, tandis que les développeurs japonais de logiciels et de systèmes NEC 6701.T , Nomura Research 4307.T et Fujitsu 6702.T ont perdu entre 8% et 11%, entraînant l'indice de référence Nikkei .N225 à la baisse pendant la nuit.

ANTHROPIC À L'ORIGINE DE LA CHUTE

Le lancement par Anthropic, vendredi, de plug-ins pour son agent Claude Cowork, permettant d'automatiser des tâches juridiques, commerciales, marketing et d'analyse de données, a été l'un des éléments déclencheurs de l'effondrement de mardi.

Les valeurs publicitaires - considérées comme les plus exposées à l'IA dans les médias européens - sont également restées sous pression. Le français Publicis PUBP.PA était en baisse de 3,6 % et le britannique WPP WPP.L a perdu 3 %, atteignant tous deux de nouveaux planchers.

Les actions de SAP SAPG.DE , le plus grand éditeur de logiciels d'Europe, ont chuté de plus de 3 %, une semaine après qu'une prévision décevante de revenus liés à l'informatique dématérialisée ait effacé environ 40 milliards de dollars de sa valeur de marché.

Alors que les gains spectaculaires du fabricant de puces Nvidia NVDA.O et des "hyperscalers" de l'IA comme Microsoft

MSFT.O poussent les actions américaines vers des sommets, les régulateurs et les décideurs politiques - y compris le Fonds monétaire international et la Banque d'Angleterre - ont mis en garde contre les risques d'une bulle potentielle.

"Toute innovation implique une perturbation à un moment ou à un autre, et il semble que nous soyons à un stade important de cette évolution pour les sociétés de logiciels et de services informatiques", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

"Il y a beaucoup d'incertitude sur ce que les agents d'IA peuvent faire exactement, et en tant que tel, les investisseurs choisissent de fuir complètement le marché des logiciels, ne laissant nulle part où se cacher."

Salesforce CRM.O , CrowdStrike CRWD.O , Adobe ADBE.O ont chacun reculé d'environ 0,2 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis, tandis qu'Intuit INTU.O a reculé de 0,6 %. Atlassian Corp TEAM.O s'est raffermi de 0,6%.