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Les valeurs minières australiennes progressent grâce aux prix élevés de l'aluminium au LME
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 02:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** L'indice minier australien .AXMM progresse de jusqu'à 1 % et atteint son plus haut niveau depuis le 19 mars

** Les prix de l'aluminium sur le London Metal Exchange ont bondi de 6% à l'ouverture suite aux attaques iraniennes contre les deux plus grands producteurs de métal du Moyen-Orient au cours du week-end

** Alcoa Corp AAI.AX , cotée à l'ASX, bondit de jusqu'à 10,5 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis le 13 mars

** South32 S32.AX et Rio Tinto RIO.AX grimpent respectivement de jusqu'à 8,2% et 2,7%

** Les deux entreprises figurent parmi les principaux gagnants de l'AXMM et de l'indice S&P/ASX 200 .AXJO , qui est en baisse de 1,2%

** Depuis le début de l'année, AXMM est en hausse de 2%

Valeurs associées

ALCOA-WI
58,405 USD NYSE +1,42%
Aluminium alloy
2 824,00 USD LME 0,00%
RIO TINTO
87,280 EUR Tradegate -1,37%
RIO TINTO
6 530,000 GBX LSE +1,56%
SOUTH32
2,347 EUR Tradegate -3,57%
SOUTH32
208,000 GBX LSE 0,00%
SOUTH32
2,7000 USD OTCBB 0,00%
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