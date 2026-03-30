Les valeurs minières australiennes progressent grâce aux prix élevés de l'aluminium au LME

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** L'indice minier australien .AXMM progresse de jusqu'à 1 % et atteint son plus haut niveau depuis le 19 mars

** Les prix de l'aluminium sur le London Metal Exchange ont bondi de 6% à l'ouverture suite aux attaques iraniennes contre les deux plus grands producteurs de métal du Moyen-Orient au cours du week-end

** Alcoa Corp AAI.AX , cotée à l'ASX, bondit de jusqu'à 10,5 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis le 13 mars

** South32 S32.AX et Rio Tinto RIO.AX grimpent respectivement de jusqu'à 8,2% et 2,7%

** Les deux entreprises figurent parmi les principaux gagnants de l'AXMM et de l'indice S&P/ASX 200 .AXJO , qui est en baisse de 1,2%

** Depuis le début de l'année, AXMM est en hausse de 2%