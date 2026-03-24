 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs logicielles sont les plus à la traîne dans un contexte de faiblesse généralisée des marchés
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions des sociétés américaines de logiciels chutent, l'indice S&P 500 Software and Services

.SPLRCIS perdant 3 % et atteignant son plus bas niveau en un mois

** Le fournisseur de logiciels d'informatique dématérialisée Salesforce CRM.N perd 5,2 %, soit la plus forte baisse en pourcentage de l'indice Dow .DJI .

** Les sociétés d'analyse de données FactSet Research

FDS.N perdent 4%, le fournisseur de notations S&P Global

SPGI.N perd 2,8% et la société de logiciels d'analyse appliquée Fair Isaac FICO.N perd 5,5%

** CrowdStrike CRWD.O , Adobe ADBE.O , Intuit INTU.O et Atlassian Corp TEAM.O perdent entre 3,5% et 7,5%

** Zscaler ZS.O , société spécialisée dans la sécurité informatique, perd 5,6 %, Oracle ORCL.N perd 3,7 % et Microsoft MSFT.O perd 2,5 %

** L'indice de référence S&P 500 est en baisse ce mardi, alors que de nouveaux doutes sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ont tempéré le rebond de la séance précédente

** Les craintes que les progrès de l'IA puissent bouleverser les modèles économiques des sociétés de logiciels ont déclenché une chute importante des valeurs technologiques au début de l'année

Valeurs associées

ADOBE
238,9650 USD NASDAQ -3,50%
ATLASSIAN RG-A
69,0000 USD NASDAQ -7,27%
CROWDSTRIKE
394,2500 USD NASDAQ -4,61%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 281,11 Pts Index Ex +0,16%
FACTSET RESH SYS
199,835 USD NYSE -4,18%
FAIR ISAAC
1 004,730 USD NYSE -5,51%
INTUIT
435,6400 USD NASDAQ -4,68%
MICROSOFT
372,9550 USD NASDAQ -2,62%
ORACLE
147,635 USD NYSE -4,23%
S&P GLOBAL
415,025 USD NYSE -3,25%
SALESFORCE
184,065 USD NYSE -5,69%
ZSCALER
142,1500 USD NASDAQ -6,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank