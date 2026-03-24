Les valeurs logicielles sont les plus à la traîne dans un contexte de faiblesse généralisée des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions des sociétés américaines de logiciels chutent, l'indice S&P 500 Software and Services

.SPLRCIS perdant 3 % et atteignant son plus bas niveau en un mois

** Le fournisseur de logiciels d'informatique dématérialisée Salesforce CRM.N perd 5,2 %, soit la plus forte baisse en pourcentage de l'indice Dow .DJI .

** Les sociétés d'analyse de données FactSet Research

FDS.N perdent 4%, le fournisseur de notations S&P Global

SPGI.N perd 2,8% et la société de logiciels d'analyse appliquée Fair Isaac FICO.N perd 5,5%

** CrowdStrike CRWD.O , Adobe ADBE.O , Intuit INTU.O et Atlassian Corp TEAM.O perdent entre 3,5% et 7,5%

** Zscaler ZS.O , société spécialisée dans la sécurité informatique, perd 5,6 %, Oracle ORCL.N perd 3,7 % et Microsoft MSFT.O perd 2,5 %

** L'indice de référence S&P 500 est en baisse ce mardi, alors que de nouveaux doutes sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ont tempéré le rebond de la séance précédente

** Les craintes que les progrès de l'IA puissent bouleverser les modèles économiques des sociétés de logiciels ont déclenché une chute importante des valeurs technologiques au début de l'année