Les valeurs liées aux cryptomonnaies se redressent, le bitcoin atteignant son plus haut niveau depuis deux mois
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions des entreprises liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent ce mercredi, suivant le cours du bitcoin BTC= à un plus haut de deux mois

** Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a augmenté de 2,6% à 96 483,94 $. L'Ether ETH= augmente de 4,2 % pour atteindre son plus haut niveau en un mois à 3 337,99 $

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O gagnent 2,3% sur la séance

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, fait un bond de plus de 6% ** Les mineurs de crypto-monnaie augmentent: Riot Platforms

RIOT.O 2,8%, Mara Holdings MARA.O 1%, Bit Digital BTBT.O près de 2% ** Le mineur de BTC CleanSpark CLSK.O bondit de 6% après avoir

annoncé l'expansion de son centre de données au Texas

** Les actions liées à l'Ether grimpent: BTCS BTCS.O 2%,

Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 8% et Sharplink Gaming SBET.O environ 3%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de >2%; iShares ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de >4%

** Avec des mouvements sur la session, BTC en hausse d'environ 10% et ETH en hausse d'environ 12% depuis le début de l'année

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,3855 USD NASDAQ +1,51%
BITFARMS
4,150 CAD TSX -4,38%
BITFARMS
2,9846 USD NASDAQ -4,03%
BTC/USD
97 458,6704 USD CryptoCompare +1,80%
BTCS
3,0450 USD NASDAQ +2,53%
CANAAN SP ADR-A
0,9162 USD NASDAQ +6,57%
CLEANSPARK
13,4250 USD NASDAQ +6,97%
COINBASE GLB RG-A
261,1870 USD NASDAQ +3,36%
ETH/USD
3 387,6515 USD CryptoCompare +1,74%
GRSL BTCN CSH-AI
4,4200 USD OTCBB +0,45%
HUT 8
59,0100 USD NASDAQ -4,02%
ISHARES BIT TRST
55,2450 USD NASDAQ +3,13%
MARA HLDGS
11,0854 USD NASDAQ +1,24%
RIOT PLATFORMS
17,2600 USD NASDAQ +3,04%
SHARPLINK GAM
10,9100 USD NASDAQ +3,51%
STRATEGY RG-A
185,2175 USD NASDAQ +7,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
