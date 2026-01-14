Les valeurs liées aux cryptomonnaies se redressent, le bitcoin atteignant son plus haut niveau depuis deux mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions des entreprises liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent ce mercredi, suivant le cours du bitcoin BTC= à un plus haut de deux mois

** Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a augmenté de 2,6% à 96 483,94 $. L'Ether ETH= augmente de 4,2 % pour atteindre son plus haut niveau en un mois à 3 337,99 $

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O gagnent 2,3% sur la séance

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, fait un bond de plus de 6% ** Les mineurs de crypto-monnaie augmentent: Riot Platforms

RIOT.O 2,8%, Mara Holdings MARA.O 1%, Bit Digital BTBT.O près de 2% ** Le mineur de BTC CleanSpark CLSK.O bondit de 6% après avoir

annoncé l'expansion de son centre de données au Texas

** Les actions liées à l'Ether grimpent: BTCS BTCS.O 2%,

Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 8% et Sharplink Gaming SBET.O environ 3%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de >2%; iShares ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de >4%

** Avec des mouvements sur la session, BTC en hausse d'environ 10% et ETH en hausse d'environ 12% depuis le début de l'année